L'appello ai sindaci: "Nei ristoranti si serva a richiesta l'acqua del rubinetto"

Perché non è possibile bere l'acqua del rubinetto in tutti i pubblici esercizi? L'interrogativo è sollevato da Liù Lamperti, presidente dell'associazione Lettelariamente e residente a Lierna, che nei giorni scorsi, mentre era a cena in un ristorante del territorio, ha chiesto di poter avere acqua del rubinetto, ottenendo un diniego.

"Mi è stato fermamente negato un mio diritto con modi autoritari e arroganti" spiega la diretta interessata, che sull'argomento ha così scritto una lettera aperta ai sindaci della provincia, partendo dallo spunto che l'acqua del rubinetto è nota anche come "acqua del sindaco", e dal fatto che alcuni locali mettono a disposizione gratuitamente per le richieste brocche di acqua del rubinetto.

Gli esempi di altri Paesi

"Nei paesi europei e dove l’acqua è potabile, la si mette a disposizione di chi desidera bere acqua del

rubinetto - scrive Lamperti - In Francia un decreto legge del giugno 1967 ne dà obbligo a tutti gli esercizi pubblici, legge ultimamente richiamata in un più ampio contesto: la riduzione dei rifiuti e in particolare della plastica. La legge Agec (Loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire) promulgata il 10 febbraio 2020".

Da qui l'appello agli amministratori del territorio e all'ente che detiene la gestione della risorsa acqua. "Mi rivolgo quindi ai sindaci e a Lario reti Holding, gestore del servizio idrico integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco - prosegue Liù Lamperti - affinchè si impegnino in una campagna di sensibilizzazione in tal senso. Il mio non vuole essere una posizione contro le aziende produttrici di acqua in bottiglia di plastica o vetro ma il richiamo al rispetto di un diritto di cittadina".