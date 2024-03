Il libro 'Ricordi di Abbadia' aiuta le generazioni del futuro

In pratica non c'è un cittadino di Abbadia che non lo abbia acquistato e non lo abbia messo sul proprio scaffale. Il libro Ricordi d'Abbadia è un grande successo ed è lo stesso autore, Emanuele Tavola, a darne notizia sui propri canali social. Non per vanto, essendo tra l'altro persona di infinita gentilezza e umiltà, ma perché con la vendita del volume si potrà sostenere l'attività dell'asilo Casa del bambino di Abbadia.

Finora sono state vendute le prime 200 copie, ma è già in preparazione la seconda edizione. Le spese di stampa, più quelle riguardo l'agevolazione Iva al 4%, sono ammontate a 2.611,90 euro. "Il ricavato della vendita delle 200 copie, comprese tantissime donazioni extra, hanno portato a un totale di 3.870 euro - spiega Tavola - Il ricavato netto è quindi di 1.258,10 euro, cifra che verrà interamente devoluta all'asilo di Abbadia".

"Coinvolto quasi tutto il paese"

Per Emanuele si tratta di una doppia soddisfazione: avere regalato un sorriso a tanti suoi concittadini che si sono rivisti a distanza di decenni in foto risalenti alla loro gioventù, e avere offerto un aiuto concreto alla Casa del bambino. "È un risultato straordinario, ottenuto in poco più di 15 giorni - commenta - Un ringraziamento enorme a tutte le persone che hanno permesso la realizzazione di questa bellissima iniziativa, che ha praticamente coinvolto un intero paese. Grazie a chi ha fornito foto, informazioni, scritti, e tutto l'aiuto che ho continuamente chiesto tramite i social. Un grazie particolare a Carlo Donato, prezioso collaboratore".