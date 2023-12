Un libro sostiene il restauro degli affreschi della chiesa di San Giorgio

Proseguono le iniziative volte a raccogliere fondi per il restauro della chiesa di San Giorgio Mandello.

"Molti sono stati gli eventi - riferisce l'assessore a Cultura e Istruzione Doriana Pachera - organizzati dall'assessorato in collaborazione con la parrocchia di Crebbio e il 'Gruppo Amici di San Giorgio' che hanno contribuito a raccogliere fondi per il restauro del ciclo d'affreschi, ma anche a far conoscere la piccola e preziosa chiesa di San Giorgio. E ora, come già annunciato in chiesa sabato 16 dicembre dall'assessore, è stato pubblicato il libro Il Vangelo secondo San Giorgio di Roberto Pozzi".

L'autore ha spiegato che il libro è stato scritto per offrire una chiave di lettura utile alla comprensione degli affreschi. "La lettura proposta va ben oltre l'interpretazione di una rappresentazione il cui scopo era quello di intimorire i fedeli - prosegue Pachera - perché il significato dell'intero ciclo ci racconta il messaggio cristiano presente nei Vangeli. Da qui il titolo del libro".

Nel libro, corredato da una ricca e curata documentazione fotografica realizzata da Michele Gala, sono presenti approfondimenti su alcuni elementi del ciclo pittorico a opera del dottor Betti.

Gli affreschi

"Il messaggio diventato opera d'arte si fa così universale e rende presente l'agire di Cristo nella storia umana, invitando ogni uomo ad assumere le proprie responsabilità sociali per costruire una nuova storia che sfocerà o verrà trasformata in quella che, nel linguaggio di Gesù, viene chiamata il Regno di Dio - spiega l'assessore - Due sono i riquadri che accentuano questa dimensione sociale del messaggio. Il primo è la rappresentazione delle Opere di misericordia che costituiscono una sorta di pass per accedere al Paradiso. Il secondo l'albero del male, in cui sono infilzati coloro che nella vita non hanno svolto un ruolo positivo nella società e che vengono identificati come i falsi politici, i falsi professionisti e i falsi artigiani come pescatori, mugnai, muratori, calzolai ecc. Infine nell'inferno vengono condannati tutti i truffatori (le mafie di allora), cioè tutti coloro battevano moneta falsa e quindi danneggiavano la buona economia della comunità".

Come accedere al libro

Il volume verrà regalato a tutti coloro che effettueranno una donazione pro-affreschi di almeno 50 euro utilizzando il link o l'iban riportato a fine articolo (si ricorda che il contributo è detraibile fiscalmente e che, grazie a Fondazione Cariplo, i 50 euro diventeranno 100) e, per chi lo avesse già fatto, potrà ritirarlo presso la chiesa di San Giorgio sabato 23 e domenica 24 dicembre dalle ore 15.30 alle ore 17 o presso la chiesa di Crebbio sabato 23 dalle ore 15 alle ore 17.45.

Il libro si potrà ricevere, sempre nelle chiese sopra citate e negli orari indicati, anche con un'offerta a partire da 25 euro (per informazioni tel. 3336832140).

La piattaforma di crowdfunding. Il conto corrente: IBAN.IT32T0306909606100000047402 Causale: Sangiorgio23.