"La scienza in onda", il liceo che lancia il podcast dei suoi studenti

È ufficialmente online il podcast ideato e creato dai ragazzi della prima Scienze applicate del Liceo Giacomo Leopardi di Lecco. Si tratta di un viaggio di 4 puntate dal titolo "La scienza in onda" che ripercorre gli argomenti affrontati quest’anno in classe: dal metodo scientifico ai modelli atomici, passando per la teoria cinetico-particellare e i cambiamenti climatici.

"Questo progetto ha dato l’occasione ai ragazzi di fare un ripasso degli argomenti in modo diverso - racconta Chiara Bonasia, docente di scienze del Leopardi - realizzare il podcast ha significato un ulteriore approfondimento personale delle conoscenze per poter divulgare in modo chiaro i contenuti. Le puntate realizzate dai ragazzi sono state il passo conclusivo di un percorso più ampio dedicato alla divulgazione scientifica nel corso del quale gli studenti sono stati chiamati a riflettere sull’attendibilità delle informazioni in rete, per aiutarli a distinguere la scienza dalla pseudoscienza”.

Questo il link per ascoltare il podcast degli studenti del Liceo Leopardi che rappresenta non solo un'importante occasione di apprendimento per i ragazzi, ma anche un inedito e intelligente strumento di divulgazione per il pubblico.