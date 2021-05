Prevenzione oncologica: gli studenti si sfidano a colpi di "piatti sani"

Via Carlo Torri Tarelli, 31

Durante l'ultima Settimana nazionale per la prevenzione oncologica 2021, la Lilt associazione provinciale di Lecco Aps ha organizzato un webinar dal titolo "Olio di lago: alimentazione e prevenzione su...quel ramo del lago di Como".

L'idea ha portato alla realizzazione di un progetto scolastico proprio pensando a un'eccellenza del nostro territorio, l'Olio di lago lariano prodotto dop nonché alimento principe della dieta mediterranea e dei corretti stili di vita. L'associazione, all'interno della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica e del macro progetto "Guadagnare in salute" attivo nelle scuole della Provincia di Lecco, ha progettato un focus sull'alimentazione sana coinvolgendo gli studenti che opereranno nel settore alimentare (scuole alberghiere).

Perciò nasce la prima edizione del progetto "Cibo e salute: futuri chefs a confronto nel territorio lecchese". Gli istituti coinvolti sono l’Istituto Professionale Statale G. Fumagalli di Casatenovo e il Cfpa Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo con gli studenti delle ultime classi. Ogni classe si è impegnata a scegliere e a cucinare un menù "sano". La realizzazione è stata filmata e registrata in un video della durata massima di 20 minuti. All'interno del video è stato richiesto che fossero evidenziati determinati criteri: i motivi della scelta della ricetta (rimando al concetto di "piatto sano"); gli ingredienti; le fasi di esecuzione; particolari "trucchi" o modalità di cottura; l'impiattamento e il risultato finale; eventuali riflessioni finali degli studenti o dei professori.

Il risultato ha prodotto un lavoro davvero ben fatto che ha entusiasmato i partecipanti e incuriosito i giurati. A conclusione di questa prima edizione, la premiazione avverrà lunedi 7 giugno ore 14.30 presso il Salone Dino Monti della sede Scout di Lecco dove una giuria di esperti premierà i menù più "stellati" e la tecnica migliore. «Per le premiazioni abbiamo scelto una sede dedicata ai giovani - sottolinea Silvia Villa, presidente della Lilt - pensando al futuro in un momento molto difficile per tutti ma proiettato alla ripartenza e al futuro per le nuove generazioni. Nell'ambito della prevenzione e della salute riteniamo importantissimo il ruolo della sana alimentazione».