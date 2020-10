«Lockdown in Lombardia? No, abbiamo bisogno di tutto meno che di questo»

Lockdown "due" in Lombardia? No. O, quantomeno, non è previsto nelle prossime mosse della Regione, che, tramite una nota, ha smentito le indiscrezioni di stampa pubblicate nella mattinata odierna:

«Le notizie pubblicate da alcuni organi d'informazione sono false».

Lo scrive in una Nota Regione Lombardia in relazione all’articolo apparso oggi in prima pagina sul quotidiano romano con il titolo "Lombardia il virus è fuori controllo. Fontana prepara il lockdown totale".

«Non si riesce proprio a capire perché - prosegue la Nota - una parte dell’informazione si ostini a seminare insicurezza, instabilità e paura. Di tutto abbiamo bisogno, tranne che di questo. A rendere ancora più grave e inaccettabile il caso specifico - conclude la Nota - è la richiesta, ieri pomeriggio, da parte de ‘Il Messaggero’ di una conferma alla notizia. Notizia che era stata smentita da Regione Lombardia». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il coprifuoco dalle 23 alle 5, imitato anche da altre Regioni come Piemonte e Sicilia, non sarebbe in grado di abbassare la curva, oggi esponenziale a Lecco e in Lombardia. Da lunedì 26 gli studenti delle scuole superiori fanno didattica a distanza; nel weekend sono stati "chiusi" i centri commerciali (in parte: in realtà bar, ristoranti, parrucchieri, supermercati e farmacie interne erano aperte); la didattica a distanza di cui s'è detto. E il coprifuoco, a cui si è aggiunta con il Dpcm la chiusura di bar e ristoranti dopo le 18. Tutti provvedimenti che potrebbero non bastare a frenare la crescita esponenziale di contagi.