Lutto nel mondo della scuola: è morto il preside Tiziano Secchi

Il mondo della scuola lecchese piange il preside Tiziano Secchi. Il noto e stimato docente è morto nella notte tra ieri e oggi all'età di 66 anni dopo una vita dedicata all'istruzione e al servizio delle istituzioni scolastiche. Classe 1956, Secchi avrebbe compiuto 67 anni a novembre. Molti i ricordi commossi di colleghi e alunni, che in queste ore ricordano il loro preside come una persona profondamente appassionata del suo lavoro.

Dopo aver frequentato l'istituto Bertacchi, Secchi era diventato maestro alle scuole elementari a Lecco e successivamente provveditore a livello provinciale e dirigente scolastico all'istituto comprensivo di Lecco 2, nonché reggente anche alle medie Manzoni di Calolziocorte nel periodo pre covid.

Tra i ricordi commossi quelli dell'amico, e collega insegnante, Corrado Colombo. "Ho ricevuto questa mattina alle 8.30 un messaggio dalla nipote Elena che mi ha informato della scomparsa di Tiziano. Una terribile notizia: il mondo della scuola lecchese perde un pilastro, una figura di riferimento. Secchi ci ha purtroppo lasciato dopo una lunga malattia e lascia anche un vuoto nel mondo dell'istruzione".

"Io l'avevo conosciuto già da giovane, avevamo frequentato insieme l'istituto Bertacchi - racconta ancora Corrado Colombo - Più avanti ci siamo ritrovati proprio quando ho iniziato a lavorare come docente, è stato mio dirigente scolastico. Tiziano ha dedicato tutta la vita alla scuola. Era già molto bravo come maestro elementare, soprattutto nell'insegnamento dell'italiano e del francese. Poi l'impegno appassionato, senza mai tirarsi indietro, come provveditore e dirigente scolastico. Conosceva bene tutte le regole, le norme, gli aspetti didattici e organizzativi. Ci mancherà".

Tra i tanti messaggi di cordoglio rimbalzati in queste ore sui social network anche quello di Simona Piazza, vicesindaco di Lecco: "Condoglianze alla famiglia. Mi dispiace moltissimo" e di altri colleghi prof, tra cui Brunella Frigerio, sua vice all'istituto comprensivo di Calolzio: "Ciao preside... Calolzio ti ricorda". Il funerale di Tiziano Secchi verrà celebrato venerdì alle ore 15.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco.