Il Natale a Mandello sarà più luminoso degli anni scorsi

Natale è dietro l'angolo: anche per il 2023 l'Amministrazione comunale, la Pro loco e i commercianti di Mandello del Lario hanno ideato una serie di iniziative dedicate alla festa più attesa dell'anno.

Il gruppo di lavoro, quest'anno più numeroso dopo le restrizioni degli scorsi anni, si è attivato da tempo per organizzare il tradizionale "Magico Natale 2023".

"Dal punto di vista economico sono state 117 le attività che hanno contribuito versando la quota di 100 euro (invariata per il terzo anno ormai) oltre al contributo di Confcommercio Lecco, che ogni anno ci sostiene - spiega l'assessore al Turismo e al Commercio Silvia Nessi - Quanto raccolto è stato in parte destinato a costituire il montepremi dell'immancabile lotteria che quest'anno torna alla collaudata versione che prevede la raccolta degli scontrini, naturalmente emessi dalle attività aderenti. La restante parte servirà per contribuire all'abbellimento delle vie del paese oltre al posizionamento di una decina di alberi di Natale nei punti più significativi e all'organizzazione di alcuni eventi e naturalmente alla copertura delle spese vive".

La raccolta degli scontrini inizierà sabato 18 novembre 2023 per terminare sabato 6 gennaio 2024, il montepremi ammonta a 6.100 euro in buoni spesa e saranno estratti ben 50 premi in data 18 gennaio presso la Struttura comunale n.1 Biblioteca.

La novità dei laboratori

"La novità di quest'anno sono i laboratori creativi per bambini offerti dai negozianti - prosegue Nessi - Sarà distribuita una mappa che le famiglie potranno seguire nella giornata di domenica 10 dicembre e recarsi nelle

varie attività che guideranno bambini genitori nella realizzazione di semplici lavori natalizi. Lo scopo è naturalmente accrescere la manualità dei bimbi trascorrendo alcune ore serene a spasso con la famiglia. Le letterine per Babbo Natale verranno raccolte da Babbo Natale in persona dopo la proiezione del cartone animato natalizio nel pomeriggio di sabato 9 dicembre e ci sarà anche una bella sorpresa".

Non è finita. Tornano infatti in grande stile le luminarie natalizie offerte dall'Amministrazione comunale. Per le

prossime feste, oltre alle classiche luci sulle vie, sono previsti l'illuminazione della rotonda Moto Guzzi e il posizionamento di soggetti luminosi come renne, alberelli e una bella natività nei punti più significativi del paese. La facciata del Municipio sarà illuminata di colore rosso, ma la vera novità saranno due grandi installazioni luminose nelle due piazze principali e vicino alle quali sarà anche possibile scattare un selfie o una bella foto con la famiglia.

Ancora 'Lake Como Christmas Lights'

"Non dimentichiamo che Mandello del Lario da quattro anni partecipa al progetto 'Lake Como Christmas Lights' e così parte della zona a lago sarà inondata da mille colori contribuendo in questo modo alla realizzazione del presepe più grande del mondo insieme a moltissimi comuni sui due rami del lago. Altra novità sarà il Christmas Party in piazza del municipio: sarà una gran festa con musica, luci e cibo in attesa della serata dedicata ai carri natalizi, tradizione tanto cara ai mandellesi, unica sul territorio e ripresa con grande successo l'anno passato. Le iniziative sono molte altre, come il concorso 'Andando... per presepi' e invitiamo quindi a leggere il programma. Non mi resta che ringraziare il Gruppo dei commercianti, La Pro loco, leassociazioni locali e la Struttura n.1 del Comune di Mandello del Lario per la passione, la dedizione e l'entusiasmo che da tanti anni mettono nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e soprattutto per non essersi mai fatti scoraggiare contando sempre e unicamente sulle proprie forze. Personalmente credo molto nel crescere insieme, nella collaborazione e perché no, nella sana concorrenza, quella che fa migliorare noi e gli altri. A loro, a tutti loro indistintamente, va il mio personale ed affettuoso abbraccio".