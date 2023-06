Premiati i giovani campioni nello studio e nello sport

Una partecipata cerimonia ha coronato l'anno scolastico mandellese premiando gli studenti meritevoli della scuola media Alessandro Volta. L'aula magna dell'istituto ha fatto da location all'evento al quale hanno preso parte alunni, genitori e insegnanti per rendere omaggio ai giovani che si sono distinti nello studio e nello sport.

In questa tappa conclusiva del cammino didattico, Raimonda Guanzani - collaboratrice del dirigente Massimiliano Craia - ha esortato a "non arrendersi mai alle difficoltà della vita". La docente, richiamando la figura dell'alpinista che "conquistata la vetta, è spronato ad affrontare nuove sfide”, ha rivolto un "In bocca al lupo" agli studenti che inizieranno le scuole superiori. A loro verrà infatti richiesto un sempre maggiore impegno nel proprio percorso scolastico.

Gli alunni che hanno conseguito 10\10, il massimo dei voti in uscita dalla terza media, sono: Luca Maggioni, Maddalena Merigo, Valentino Requena, Nikolay Rusconi, Lara Zucchi. Con loro, Asia De Capitani e Sofia Torri, che hanno conseguito entrambe un dieci e lode. Nella rituale foto di gruppo, anche Anna Riva con Gabriele Ciappesoni ad indossare in diretta la t-shirt di Campione d'Istituto per meriti acquisiti nella disciplina sportiva dell'atletica leggera. Questi ultimi sono stati seguiti e premiati dall'insegnante di educazione fisica Lidia Spreafico.

A tutti gli studenti meritevoli e agli insegnanti che ne hanno seguito il percorso formativo è andato l'applauso della scuola media Alessandro Volta, ancora e sempre scuola di vita. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)