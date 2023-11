"Una serata per Mary", il Gruppo amici di Luzzeno ricordano Alippi

In piccolo contesto, il vivere, il coalizzarsi all'interno di un'associazione locale, porta con sé quell'atmosfera di familiarità e convivenza che genera amicizia e affetto. Purtroppo quando un componente di questo nucleo viene a mancare si crea un vuoto incolmabile. E questo è avvenuto nell'agosto del 2019, data in cui lasciava il Gal Gruppo amici di Luzzeno, Mariella Alippi, Mary per gli amici, cinquantenne, cofondatrice di questo sodalizio mandellese nel 1996. La frazione dove è nata l'associazione, e dove opera tutt'oggi, non l'hanno però dimenticata.

"Una serata per Mary" organizzata al teatro De André venerdì 17 novembre, sarà, con due ore di musica italiana un momento per ricordarla da parte chi l'ha conosciuta e amata... "Organizzare un evento in sua memoria era un qualcosa che avevamo dentro di noi da tempo - commenta Ivano Compagnoni, presidente del Gal - Gli sviluppi della pandemia ci avevano emotivamente bloccato, ma ora è giunto il momento di farlo. Per questo motivo siamo felici di veder realizzarsi questo progetto per stare insieme a lei ancora una sera".

Ad animare la serata al comunale, sul palco la "Chocaband-Zucchero Tribute" con la partecipazione nelle vesti di special guest di "Icaro - Renato Zero tribute". I sosia dei cantanti Adelmo Fornaciari e Renato Fiacchini a raccogliere gli applausi del pubblico. Ad Eventi2 è affidata l'organizzazione della serata ricordo di Mary.

"Si preannunciano oltre due ore di grande musica a infiammare la platea e la ribalta del De André, ma con il preciso intento di voler far rivivere per una serata le emozioni che Mary viveva ogni volta che ascoltava Zucchero e Renato Zero, due tra gli artisti suoi preferiti. Tra una esibizione e l'altra - aggiunge Compagnoni - ci sarà spazio per parlare di lei. Sul palco verranno invitate alcune tra le persone che le sono state più vicine nei relativamente pochi anni della sua vita. Con loro si ripercorreranno ricordi, aneddoti, episodi".

Un poco di simpatia e forse anche un po' di nostalgia. Tra gli invitati seduti nelle prime file ci saranno sicuramente il papà Enrico, probabilmente la madre Santina Compagnoni, il figlio Manuel Chiavetta, divenuto padre lo scorso agosto. Inoltre una nutrita compagine del Gal e soprattutto i suoi colleghi della Gilardoni cilindri. L'ingresso al De André sarà libero per scelta del gruppo Amici di Luzzeno, a ricordo di questa indimenticabile amica. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)