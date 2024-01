Sempre più persone scelgono di vivere a Merate

Cresce il numero degli abitanti di Merate. Sono stati infatti annunciati i dati demografici relativi alla popolazione meratese, che sottolineano un andamento positivo della popolazione residente rispetto all’anno precedente. Al 1° gennaio 2022 la popolazione era di 14.738, mentre a fine anno era arrivata a 14.896, e l’aumento è proseguito nel 2023, quando è arrivata a raggiungere 14.979 il 31 dicembre 2023.

Confrontando i dati degli ultimi due anni si evince che sono diminuiti, nel corso dell’anno appena concluso, sia il numero dei nati (79 a fronte dei 94 del 2022), che il numero di coloro che si sono trasferiti a Merate (695 a fronte dei 727 del 2022); mentre è rimasto quasi invariato il numero di residenti che hanno scelto di emigrare (499 a fronte dei 491 del 2022).

Gli over 65 sono quasi un terzo

Di interesse sono anche i dettagli della popolazione meratese al 31 dicembre 2023, quando risultava che dei 14.979 residenti 7.191 erano uomini, mentre 7.788 erano donne; suddivisi in 2.407 minorenni, 4.242 over 65 e 8.330 con un’età compresa tra i 19 e i 64 anni. E Merate è una città in cui risiedono anche molti stranieri, che alla fine del 2023 sono arrivati ad essere 1.496, dei quali le etnie più diffuse sono quella rumena e quella albanese.

Il sindaco di Merate, Massimo Panzeri, in risposta ai dati demografici annunciati, ha espresso soddisfazione per l'andamento positivo della popolazione residente nell’ultimo anno. Ha inoltre sottolineato una leggera variazione nei flussi demografici, come la diminuzione dei nati e dei trasferimenti a Merate, ma anche la varietà della popolazione meratese, rilevando una significativa presenza di stranieri.