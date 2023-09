La visita del consigliere regionale al Pronto soccorso di Merate: "Presidio fondamentale per il territorio"

Il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini ha fatto una visita a sorpresa al Pronto soccorso dell'ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. "Ero di passaggio per altri impegni nel Meratese e mi sono voluto fermare, non avendolo mai visitato, al Pronto soccorso del presidio ospedaliero Mandic - conferma Zamperini, esponente di Fratelli d'Italia - Sono rimasto positivamente sorpreso della qualità del servizio offerto in questo reparto diretto con professionalità e caparbietà dal direttore di pronto soccorso, dottor Giovanni Buonocore. Ho subito percepito molto ordine ed una serenità nella cura dei pazienti presenti. Un presidio sanitario efficiente, capace di rispondere alle necessità del territorio, nonostante tutte le difficoltà dettate dall’attuale momento di criticità nel reperire personale sanitario qualificato".

"Molte tecnologie e strumentazioni all'avanguardia, sono frutto di un lavoro sinergico con aziende e privati cittadini che hanno voluto sostenere il Mandic con le loro donazioni. Questo - incalza Zamperini - è sintomo di una buona gestione, capace di attrarre investimenti e professionalità. Ci dà anche la misura di come la comunità voglia sostenere il presidio sanitario di Merate, promuovendone uno sviluppo per il futuro".

"Presto verrà inaugurato il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale di Lecco"

"Tra non molto verrà inaugurato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco che vedrà uno spazio più che raddoppiato, permettendo così di efficientare il triage e la permanenza degli utenti in Ps, oltre che un potenziamento del servizio con la presenza di nuovi macchinari per tac e diagnostica all’avanguardia. È fondamentale e opportuno per tutto il nostro territorio, non solo per il Meratese, che venga dato un segnale importante e la stessa attenzione sia riservata anche al presidio ospedaliero di Merate che, a partire dal suo Pronto soccorso, rappresenta un importante punto di riferimento sanitario per la nostra comunità".

"Mi scuso ancora con il direttore medico del presidio ospedaliero di Merate, dottoressa Valentina Bettamio, per la visita a sorpresa e la ringrazio per l'ottimo lavoro gestionale che stanno facendo e per l'accoglienza. Ho dato la mia disponibilità a sostenere e difendere, per quanto mi sarà possibile, questa storica e splendida realtà ospedaliera che tutti rispettano e riconoscono come eccellenza" - conclude il Consigliere regionale.