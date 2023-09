"Il mercato deve restare in centro, non avrebbe senso tornare alla Piccola"

"Che senso ha tornare alla ex Piccola velocità con il mercato?". Se lo chiede Corrado Valsecchi capogruppo consiliare di appello per Lecco che rilancia sul mercato in centro città. "Quante sperimentazioni ancora si devono fare per rendere stanziale il mercato del mercoledì, io aggiungo anche quello del sabato, in aree centrali nelle quali esistono già i sottoservizi e predisposizioni necessarie per ospitarlo. Non abbiamo acquistato la Piccola per farne un'area mercatale - incalza Corrado Vslsecchi - ma per liberarla alle potenzialità che un'area del genere può esprimere nei confronti del Politecnico, delle imprese con laboratori d'avanguardia, del turismo, del sistema parcheggi e delle attività ludiche e sportive".

"Invece sembrerebbe che finito il periodo estivo si intende rientrare nel mortificante e sempre più desolante mercato nell'area dell'ex Piccola velocità. Si vuole buttare l'investimento dell'acquisto dell'area della Piccola sacrificando, in parte, lo sviluppo e l'innovazione. Capisco se ambulanti e clienti del mercato in centro fossero inferociti contro una soluzione di questo genere, ma considerato che si raccolgono solo opinioni positive perché non accelerare e far diventare definitivo questo processo? Tutti ne beneficerebbero, a partire dalle attività commerciali stanziali in centro".

"Qui si devono svegliare tutti"

"Certo occorre mettere mano all'estetica delle tende, al design, alla garanzia che ogni posto sia coperto dai costi di occupazione pubblica, da una gestione ordinata e controllata dalla vigilanza municipale. Ma questa è la la scelta strategica da fare - sottolinea quindi l'esponente di appello per Lecco - non quella di continuare ogni due mesi a fare sperimentazioni, affidamenti temporanei e incontri con le categorie per pianificare il servizio del mercato in centro a breve termine. Qui si devono svegliare tutti quanti associazioni, ambulanti, amministrazione e definire una volta per tutte la strategia. Viceversa si avranno sempre più clienti disorientati e un servizio ballerino che resterà per sempre qualcosa di precario e a rischio di fuga di ambulanti e clienti".