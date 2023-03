Per un sabato al mese il mercato torna in centro

Confermato anche per il 2023 l'allestimento in centro città del mercato comunale per un sabato al mese. Il "mercato in centro" ricomincerà questo weekend, sabato 11 marzo con le bancarelle che tornano in piazza Mazzini, Garibaldi e Affari. "La trasformazione dell'area della Piccola ci spinge a trovare soluzioni nuove per il mercato cittadino durante il periodo del cantiere - spiega Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale del comune di Lecco - Grazie alla collaborazione con le associazioni del commercio abbiamo steso il calendario 2023: 10 giornate in cui gli operatori del mercato potranno proporre i loro prodotti a una clientela differente da quella già affezionata alla Piccola".

L'assessore Cattaneo: "Disponibili a modificare la sperimentazione"

"Non si tratta di una soluzione che accontenta tutti perché ogni cambiamento comporta qualche rinuncia, piccole modifiche alle nostre abitudini. Vale per gli operatori del mercato, alcuni dei quali preferirebbero rimanere sempre alla Piccola, vale anche per i residenti e gli altri negozianti del centro a cui chiediamo di prestare attenzione alle modifiche su parcheggi e viabilità. Restiamo in ascolto delle diverse esigenze, disponibili a modificare e migliorare questa sperimentazione. Sicuramente - conclude l'assessore Cattaneo - è un'occasione importante che i commercianti possono cogliere per mettere in campo idee e soluzioni per rendere più attrattivo il mercato".

Le date. In totale 86 bancarelle: come saranno dislocate

Le aree del centro, che ospiteranno complessivamente 86 bancarelle, si estendono nei parcheggi di piazza Affari e piazza Garibaldi, in via Nazario Sauro e piazza Mazzini. In particolare, gli stand di frutta e verdura saranno collocati in piazza Affari insieme ad alcune bancarelle di prodotti di genere vario, mentre in piazza Mazzini si troveranno prodotti alimentari e prodotti agricoli. Le restanti aree ospiteranno le ulteriori bancarelle di prodotti di genere vario. Di seguito il calendario dei sabati di mercato in centro: 11 marzo, 1° aprile, 20 maggio, 17 giugno, 1° luglio, 5 agosto, 16 settembre, 14 ottobre e 11 novembre.

"Per consentirne lo svolgimento, nelle giornate indicate, dalle 5 alle 17 sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Mazzini, tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e area a parcheggio, via Nazario Sauro, piazza degli Affari e piazza Garibaldi" - fa sapere inoltre il Comune. E poi ancora: la sospensione del pass Ztl (eccetto residenti e attività) in via Roma, tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo, e in via Cavour, tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi, l'istituzione di due stalli di sosta per persone diversamente abili nello spazio riservato alla sosta bus in lungolario Isonzo, la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungolario Isonzo all’altezza dell’ingresso area a parcheggio di piazza Mazzini e per i veicoli in transito in lungolario Isonzo, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza dell’intersezione con via Nazario Sauro.