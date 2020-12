Nuovi fondi per la manutenzione dei sentieri: il Comune acquista 950 frecce segnaletiche

Avere cura dell’area montana e valorizzare il territorio: con questo fine la Giunta comunale ha voluto stanziare un finanziamento ulteriore per la manutenzione dei sentieri attraverso il protocollo d’intesa “Lecco per la Montagna”.

«Parliamo di ottantamila euro per la manutenzione dei nostri sentieri per i prossimi due anni - è il commento dell’assessore all’Attrattività territoriale, con delega alla Montagna, Giovanni Cattaneo -. Vogliamo continuare a prenderci cura della montagna e a investire in un’ottica di maggiore attrattività sportiva e turistica e di una migliore accoglienza per le famiglie».

Acquistate 950 frecce segnaletiche

Il finanziamento s’inserisce nel fondo “Lecco ama la montagna” istituito dal Comune di Lecco con la sezione lecchese "Riccardo Cassin" del CAI e la Fondazione Comunitaria del Lecchese. Questo fondo ha già promosso due iniziative per le montagne del territorio cittadino: la mappatura dei sentieri, già portata a compimento, e la posa di nuova segnaletica.

«Il materiale per la nuova segnaletica è stato portato in quota: 950 frecce che, complessivamente, saranno installate sulle nostre montagne. Questa iniziativa - conclude l’assessore Giovanni Cattaneo - prevede anche un lato di nuova occupazione e di formazione specifica per gli operatori delle cooperative sociali coinvolte».