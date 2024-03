Il caso della Motorizzazione di Lecco arriva sul tavolo di Salvini

Il tema della Motorizzazione di Lecco è decisamente caldo. Dopo la mozione approvata da Regione Lombardia, questa volta il caso arriva sul tavolo del governo Meloni: “Il ministro Salvini ha il dovere di intervenire per evitare la chiusura della sede della Motorizzazione Civile a Lecco. È responsabilità del Ministero individuare uno spazio adeguato per garantire la continuità dei servizi nel Comune di Lecco, che non può rimanere privo di una sede della Motorizzazione. Il Partito Democratico, che si è subito opposto a questa decisione inaccettabile presentando una mozione in Consiglio regionale, ha depositato alla Camera una interrogazione rivolta al Ministro Salvini, che a parole vuole più autonomia ma poi nella pratica rimuove un servizio fondamentale per il territorio. Il Ministro si attivi urgentemente per trovare una soluzione, nell'interesse della città di Lecco e dei suoi abitanti”. Così la deputata Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd della Lombardia, e il consigliere regionale lecchese del Pd Gian Mario Fragomeli.

A inizio marzo il ministro Salvini è stato interrogato sul tema: “Sto lavorando a una riorganizzazione completa su tutto il territorio italiano, ci sono tempi biblici di attesa”. Ci sarà modo di farlo tornare sulla decisione già presa?

I numeri della Motorizzazione di Lecco

In vista della scadenza del termine contrattuale di affitto della sede della Motorizzazione di Lecco, l’Agenzia del Demanio, ente deputato all’individuazione degli spazi per gli uffici territoriali del governo centrale, ha infatti disposto l’accorpamento degli spazi della Motorizzazione provinciali di Lecco e Como in un'unica sede, ovvero presso l’ex aula bunker di via Al Bassone, Como. L’ufficio Motorizzazione Civile di Lecco svolge mensilmente una media di 600 quiz per conseguimento patenti in almeno due sezioni alla settimana, 40 esami pratici per conseguimento patenti superiori, 560 esami pratici per conseguimento patenti categoria A e B, 45 esami per il conseguimento patente nautica, 30 conversioni patente estere, 100 immatricolazioni allo sportello, 120 immatricolazioni veicoli provenienti dall’estero assieme a molti altri servizi.