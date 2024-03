I colori inondano il liceo Grassi: il murale prende forma

Proseguono i lavori al liceo Grassi di Lecco. Da settimane gli artisti che frequentano il triennio, diretti da Giorgio Bartocci, sono all'opera per abbellire tre facciate esterne dello storico istituto scolastico che si affaccia sul centro della città capoluogo: l'avanzamento non viene tenuto nascosto alla cittadinanza, anzi: dal primo passo fino all'ultimo, con l'inaugurazione che dovrebbe avvenire a metà maggio, stanno ammirando l'evoluzione di un progetto iniziato in autunno e diventato visibile da lunedì 11 marzo.

Un progetto nato insieme al Rotary Club Merate Brianza, la Provincia e il Comune di Lecco, decisamente apprezzato anche dai passanti.