Nameless festival: i vip avvistati. Questa sera il gran finale

Il tempo non è stato dei migliori, ma gli appassionati non si sono lasciati scoraggiare e il Nameless Lake Como Festival è stato un successone. Oggi 4 giugno gran finale con un programma fitto e degno di concludere questa attesissima manifestazione.

Ieri sera si sono esibiti alcuni tra i più grandi performer come The Lazzinho e Lebonski, per la prima volta in Italia Marauda (22enne già conosciutissimo nella scena della musica elettronica). La serata si è conclusa con Sonny (Skrillex) 12 milioni di follower in tutto il mondo disc jockey, musicista e produttore discografico statunitense che ha infiammato il pubblico.

In mezzo ai tantissimi ragazzi, nell'area vip, alcuni volti noti dello spettacolo e della tv italiana: intercettate le bellissime Giulia e Silvia Provvedi (conosciute come Le Donatella). Le due gemelle ultimamente hanno portato a termine con successo molti progetti, tra cui un film La California ora visibile anche su Prime e per cui Giulia è stata premiata al Los Angeles Film Awards Festival per il “miglior ruolo sulla condizione della donna in un film”. Nell'area riservata anche la splendida modella e attrice Elisa Visari.

Il programma dell'ultimo giorno al Nameless

Oggi 4 giugno 2023 è l'ultimo giorno del Festival che ha un programma molto intenso. Per qualsiasi informazione tenetevi aggiornati sul sito e sulla pagina Instagram ufficiali che ha anche foto delle esibisioni davvero spettacolari.