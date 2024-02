Sarà ampliato il periodo della navigazione sul ramo lecchese del Lago di Como

Novità per la navigazione sul ramo lecchese del Lago di Como che vedrà presto un potenziamento delle "corse" dei battelli ampliando il periodo dei collegamenti. Questo quanto deciso nel "Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale" convocato dalla Provincia di Lecco nei giorni scorsi, con la partecipazione dei rappresentanti di Regione Lombardia, Navigazione Laghi, Trenord, agenzie del trasporto pubblico locale, camera di commercio Como-Lecco.

Il consigliere provinciale delegato Stefano Simonetti ha ribadito le richieste della Provincia di Lecco già esposte nei precedenti incontri, in particolare quelle relative all’ampliamento dell’orario della navigazione, alla luce dei mutamenti climatici e della destagionalizzazione in atto sul fronte turistico.

Hofmann, Simonetti e Piazza: "C'è già un primo risultato positivo"

"Rispondendo alle nostre sollecitazioni - commentano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann, il consigliere Stefano Simonetti e il sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza - il direttore della Navigazione Nicola Oteri ci ha assicurato che nel 2025 l’orario della stagione estiva proseguirà fino all’8 dicembre e questo è già un primo risultato molto positivo".

"Inoltre, è emersa la volontà di tutti di attuare questo ampliamento anche per il 2024: tutto dipenderà dall’esito dei bandi per la ricerca di personale e di marinai che Navigazione Laghi ha già pubblicato e dalle modifiche, già effettuate, alla pianta organica. A tal proposito, il direttore Oteri si è impegnato a darci una risposta in merito entro l’inizio di aprile".

I biglietti integrati

Nel frattempo, la stagione della Navigazione partirà il 24 marzo, confermando l’anticipo già adottato lo scorso anno rispetto agli anni precedenti, con un’offerta incrementata e diversificata per andare incontro alle esigenze dei turisti e dei residenti.

"Anche sul fronte dei diversi titoli di viaggio integrati, sperimentati con successo nel 2023, stiamo lavorando per confermarli e potenziarli - concludono Hofmann, Simonetti e Piazza - Nelle prossime settimane saremo in grado di presentare tutte le novità, frutto del continuo confronto tra i vari soggetti del tavolo tecnico, con l’obiettivo di migliorare la mobilità integrata e valorizzare il ramo lecchese del Lario".