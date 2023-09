Pericolo 'ndrangheta, Silea indagata: chiesta la convocazione della commissione antimafia

Le infiltrazioni della 'ndrangheta nel Lecchese non fanno stare tranquilli. Solo il 22 settembre la maxi operazione "Karpanthos" condotta dalle forze dell'ordine ha allungato le proprie radici da Catanzaro fino al nostro territorio, con quattro persone finite nel registro degli indagati e la scoperta di un omicidio commissionato - ma non eseguito - proprio in città. La vicenda ha avuto grande eco ed è finita sul tavolo del Consiglio comunale di Lecco: il consigliere della Lega Stefano Parolari, membro pro tempore della commissione antimafia, sabato ha chiesto formalmente al presidente del Consiglio comunale Roberto Nigriello di attivarsi per la convocazione della stessa commissione.

I timori su Silea

‘L’operazione Karphatos, condotta dal procuratore Nicola Gratteri della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ha coinvolto il territorio lecchese come emerso nei giorni scorsi da vari articoli di stampa. La società Silea, gestore del servizio di raccolta rifiuti e di altri servizi per il comune di Lecco e molti municipi della provincia di Lecco, è oggetto di indagine come luogo di infiltrazione di ‘ndrangheta”, viste le indagini che vedono coinvolto un ex dipendente.

Parolari ritiene che “la commissione debba avere come relatori i rappresentanti di Silea, di cui il sindaco pro tempore del nostro comune risulta essere presidente del Consiglio di rappresentanza o Assemblea dei Sindaci. Siamo in fase d’indagine e non di condanna” sottolinea Parolari, precisando che “il Consiglio comunale deve obbligatoriamente informarsi ed essere informato”. La richiesta di convocazione della commissione antimafia “non ha scopo di battaglia politica”, ma di tutela delle istituzioni.