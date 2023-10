Nuovi alberi per Lecco. Tra novembre 2023 e marzo 2024 verranno posizionati parecchi vegetali, come da prospetto fornito dal Comune di Lecco relativamente alle nuove piantumazioni. Scuole, parchi, giardini e tanti altri luoghi di socialità verranno arricchiti, in corrispondenza con il periodo del riposo vegetativo, da nuovi impianti, che andranno ad accrescere gli effetti benefici propri del patrimonio arboreo: miglioramento della qualità dell’aria, mitigazione delle temperature, protezione del suolo, conservazione della biodiversità. Allo stesso tempo s’interverrà con puntuali potature su alcuni alberi già presenti.

“Cura del verde, manutenzione dell’esistente e sguardo al futuro con nuovi impianti: con questo focus ampliamo il patrimonio arboreo cittadino andando a piantare oltre un centinaio di piante in zone puntuali della città – ha commentato l’assessore a Lavori pubblici e cura della città Maria Sacchi –. Allo stesso tempo abbiamo redatto un programma di potature che riguarderà oltre 300 alberi: un investimento in sicurezza”.

Via quattro alberi sul lungolago

Lato abbattimenti, accanto alle dovute rimozioni di piante infestanti o morte, nei prossimi giorni sarà necessario intervenire sul lungolago cittadino, in zona Lungolario 4 Novembre, in prossimità dell’incrocio con via Capodistria e il Lungolario Piave, con la rimozione di quattro tigli a causa di rilevamento di zinco sopra i livelli tollerati nel terreno. Ciò, infatti, impone al Comune l’obbligo di bonifica del tratto interessato.

“I carotaggi effettuati per gli imminenti lavori sul lungolago - spiega l'assessore Sacchi - hanno portato alla luce una presenza di zinco nel tratto citato con il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) e ci obbligano a intervenire con un progetto di bonifica della porzione di terreno e, a causa delle dimensioni della stessa, alla rimozione dei tigli presenti: il progetto prevede una successiva ripiantumazione”.