Cento nuovi alberi per Lecco: il piano per la città

Entra in azione il nuovo piano per la gestione del verde di Lecco. Più dettagliatamente, gli interventi messi in fila dal Comune riguardano potature, piante e piantumazioni per il 2024, un percorso di gestione ristrutturato dall'assessorato di Maria Sacchi: “Sono contenta di questo nuovo percorso di gestione del verde, che ho voluto fortemente e quelli che vediamo sono i primi risultati di una gestione attenta”. All'interno del disegno dell'amministrazione ci sono anche gli abbattimenti, chiaramente, visto che sono soprattutto le piante morte o quelle infestanti a creare problemi.

Una gestione tutt'altro che low cost, perchè tra gestione ordinaria e straordinaria - che comprende abbattimenti, nuovi impianti e potature - si tocca un importo di circa 174mila euro, una “cifra importante“ che “va a ricadere anche nello sfalcio bordostrada, 150-160mila euro per effettuare tre giri della città quando ne servirebbero anche di ulteriori”. Più di una volta l'assessorato è stato preso di mira per la costante messa a dimore di nuove piante ornamentali, soprattutto sul lungolago; critiche rispedite al mittente: “C’è bisogno di bellezza e magari un giorno parleremo del beneficio che le fioriture hanno a livello psicologico. E, lo preciso, mediare tra tutte le segnalazioni non è facile, anzi”.

Previsti dei tavoli rionali che prenderanno in considerazione specificatamente l’aspetto del verde urbano: “Inizialmente pensavo di fare il censimento, ma oggi dico “no”, perché sarebbe uno stillicidio quotidiano di persone che segnalano attraverso il portale e servirebbero tre persone per gestire un flusso del genere. Con Renata Zuffi potremo calendarizzare più frequentemente i tavoli tecnici”.

Cinquanta alberi da abbattere

Giulio Fezzi è l'agronomo incaricato dal Comune qualche mese or sono: “Oggi commentiamo gli interventi che balzano maggiormente all’occhio dopo che la nuova ditta ha ricevuto l’incarico per la gestione del verde. Perdere un albero spiace, soprattutto agli agronomi, ma spesso l’abbattimento si rende necessario: abbiamo individuato una cinquantina di alberi da eliminare tra gennaio e marzo per delle normative di legge legate alle malattie, inoltre sono state individuate le situazioni di potenziale pericolo sulla base d’indagini approfondite. Il terzo motivo è legato alle interferenze con manufatti e strutture scolastiche, tali che il mantenimento degli alberi porterebbe alla creazione di situazioni di pericolo”.

Inoltre, “ci sono delle piante infestanti che sono state messe in posizioni non consone, che si sviluppano continuamente per via dei trasporti. Stanno prendendo piede, infatti, e hanno uno scarso valore ornamentale e merceologico: Regione Lombardia ha stabilito che nei boschi la rimozione è obbligatoria, di conseguenza cerchiamo di contrastarne la proliferazione anche in città cercando di concentrare l’intervento nel giro di pochi giorni. Le piante aggiuntive non verranno messe a dimora in modo arbitrario, chiaramente, ma in base a determinate caratteristiche degli spazi”.

Nella stagione attuale sono in programma circa 300 potature, la gran parte delle quali derivanti dalle segnalazioni dei cittadini. Il Comune di Lecco ha censito circa 5.500 alberi ad alto fusto: 1.500 sono tigli e platani, “le piante che danno più problemi”, mentre 110 sono frassini “soggetti a una nuova patologia che sta uccidendo i platani nei boschi”. Il programma di ripiantumazione “è incentrato su una scelta di specie meno soggette a patologie e richiesta idrica”.

La gestione del verde “è complicata, in questi mesi ho ricevuto tantissime segnalazioni. L’amministrazione e la parte tecnica devono mediare a tutte le esigenze, avendo come priorità la qualità del verde e la dignità delle piante. Stiamo facendo del nostro meglio”.