Avanzano i lavori per il nuovo oratorio di Lecco. Nella mattinata di venerdì 22 gennaio 2021 gli escavatori hanno iniziato a lavorare e gli ultimi ritocchi dovrebbero essere dati entro il 31 dicembre 2024, chiudendo così la rivoluzione che sta interessando l'estesa e centralissima area dell'ex Faini, ampia ben 19mila metri quadri. L'intervento costerà complessivamente quattro milioni e mezzo di euro, spesa per una parte importante coperta dal lascito di un'anonima donatrice lecchese, che ha destinato alla parrocchia 110mila euro attraverso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, stesso "luogo" dove sono giunte ulteriori donazioni, 200mila euro di accantonamento e ulteriori beni, tra mobili e immobili, per circa 500mila mila euro, oltre agli 800mila euro stanziati dalla Cei e i fondi recuperati mediante le cessioni di fabbricati e altre aree. L'indebitamento stimato si aggira intorno ai 500mila euro.

“Per noi questa è un’operazione pastorale, oltre che immobiliare - ha ricordato don Davide Milani durante la visita del cantiere -. Nasce l’oratorio, ma al suo interno c’è una discussione interna alla comunità: pensiamo a uno spazio che guardi in avanti, a cinquant’anni di distanza. Serve il coinvolgimento della gente: c’è molto orgoglio e non è finalizzato tutto alla raccolta fondi, ma deve crescere la voglia e il desiderio di rendere questa la casa di tutti”.

Le viti nel nuovo oratorio di Lecco

Il Vino del Prevosto diventa “un vino fatto qui grazie al lavoro di Claudia Crippa delle Terre Lariane e a un vitigno autoctono che verrà recuperato e piantato. Parliamo di due filari da venti metri e sarà l’emblema del progetto: avrà un significato spirituale e didattico”. L'ultimo atto sarà quello legato all'abbattimento dell'attuale oratorio, che aprirà la vista verso Valmadrera e la porzione di lago non coperta dalle case che si affacciano sul lungolario Isonzo; già parzialmente sorto il Nuovo Centro di Comunità San Nicolò, che comprende Casa della Carità, campo da calcio, nuovo fabbricato con bar, servizi, sale e Cinema Aquilone.

L'architetto Giorgio Melesi ha quindi condotto la visita nella vasta area: “Questo progetto si aggiunge a ciò che abbiamo già previsto e questo edificio che vedete sorgere sarà attorniato da una zona che farà da filtro con la città. C’è sempre una continuità tra gli spazi”.

Angela d’Arrigo, curatrice del bando emblematico di Fondazione Cariplo, ha ricordato che “l’oratorio beneficia di contributi straordinari stanziati dalla Fondazione e ripensa alla propria funzione interna. La vita dell’oratorio vede uno sviluppo rapido perché i ragazzi sono cambiati rispetto a quarant’anni fa”. Messo in pista il lancio del progetto di comunicazione “Sorridi Oratorio”, che terrà traccia dello sviluppo di questo progetto.

Francesca Cassani, alla quale è affidata la gestione della comunicazione, ne ha spiegato le linee guida: “Sono stati formati dei ragazzi per la gestione di questo progetto e gli è stato insegnato a usare una Polaroid, le copie saranno lasciate ai donatori e alla fine si creerà un’opera d’arte oltre a un albo dei donatori. I lecchesi potranno rimanere fisicamente protagonisti”.

Il nuovo oratorio di Lecco