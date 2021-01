Oratorio di Lecco, partiti i lavori per il nuovo oratorio: tre anni per cambiarne il volto

Prende finalmente corpo il progetto di riqualificazione dell'Oratorio San Luigi di Lecco. Nella mattinata di venerdì 22 gennaio gli escavatori hanno avviato i lavori all'interno dell'estesa e centralissima area dell'ex Faini, ampia ben 19mila metri quadri. Una volta terminata la prima fase, logicamente preparatoria, la zona sarà interessata dai lavori di scavo, mentre risultano ancora da appaltare i lavori che riguarderanno la costruzione dell'oratorio e la posa dell'impianto elettrico. L'intervento costerà complessivamente tre milioni e mezzo di euro, spesa per una parte importante coperta dal lascito di un'anonima donatrice lecchese, che ha destinato alla parrocchia 110mila euro attraverso la Fondazione Comunitaria del Lecchese, stesso "luogo" dove sono giunte ulteriori donazioni, 200mila euro di accantonamento e ulteriori beni, tra mobili e immobili, per circa 500mila mila euro, oltre agli 800mila euro stanziati dalla Cei e i fondi recuperati mediante le cessioni di fabbricati e altre aree. L'indebitamento, di conseguenza, è stimato in circa un milione di euro.

La consegna del cantiere è prevista per il 2023: allora dovrebbe essere sorto il Nuovo Centro di Comunità San Nicolò, che comprende Casa della Carità, campo da calcio, nuovo fabbricato con bar, servizi, sale e Cinema Aquilone.

Video in copertina STUDIO MELESI officina d'architettura

Interventi previsti

demolizione dell’edificio oratorio e sua ricostruzione con un solo piano f.t. ed uno interrato, da adibire a “sala incontro” con annessa libreria;

demolizione parziale dei capannoni dell’ex metallurgica Faini e restauro degli ulteriori due capannoni, da destinare a servizio delle attività da insediare nel comparto;

costruzione nuovo oratorio e palestra;

ristrutturazione dell’edificio “Paolo VI” sulla Via San Nicolò, per l’insediamento di residenze protette e centri per il disagio adulto;

costruzione di un parcheggio a due piani interrati con accesso da Via Ongania

realizzazione di impianti sportivi (campi sportivi da gioco)

realizzazione del nuovo accesso alla Torre Campanaria della Basilica con percorso di collegamento interrato dal vallo di via Pietro Nava;

riqualificazione dei fronti degli edifici e dei marciapiedi lungo i lati perimetrali dell’area dì intervento (via Parini, via Ongania, via San Nicolò);

spostamento cabina ENEL sulla via Ongania

Opere pubbliche