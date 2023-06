Offerte di lavoro: Lario Reti cerca 4 persone

Quattro nuove offerte di lavoro da parte di Lario Reti Holding, la società che si occupa di gestire il Servizio Idrico integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco. Nei giorni scorsi, sul sito della spa con sede in via Fianda, sono state indicate le figure professionali richieste, il tipo di contratti proposti e le modalità per presentare la proria candidatura.

Le candidature entro il 25 giugno

Lario Reti Holding ricerca innanzitutto un esperto in amministrazione e finanza, si offre contratto a tempo indeterminato con inquadramento non superiore a Quadro del Ccnl Gas - Acqua Utilitalia. La sede di lavoro è a Lecco e il termime per presentare domanda è il 25 giugno. Per maggiori informazioni e candidature cliccare sul sito: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/esperto-amministrazione-finanza/

Lario Reti Holding ricerca inoltre due addetti alla verifica allacciamenti d’utenza alla rete di fognatura (in questo caso viene offerto un contratto a tempo determinato) e un addetto al controllo gestione (si offre un contratto a tempo determinato sostituzione maternità). Anche in questo caso il termine candidatura è entro e non oltre il 25 gugno. Maggiori informazioni e candidature sul nostro sito: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/