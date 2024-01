Gli importanti lavori da 750 mila euro realizzati a Osnago per i nuovi sottoservizi

Lario Reti Holding ha terminato le opere di separazione della fognatura meteorica e nera in via per le Orane e lungo le vie Vignola e Cà Franca ad Osnago. La condotta esistente, finora ad uso misto, è stata mantenuta per convogliare le acque bianche mentre la nuova rete di fognatura nera realizzata consente di far confluire i reflui direttamente al collettore intercomunale, con destinazione l’impianto di depurazione di via Lecco ad Osnago.

Queste opere sono seguite ai lavori del primo lotto, dal valore di 200 mila euro e terminati a gennaio 2022, che hanno riguardato la separazione della rete lungo via per le Orane nel tratto compreso tra il civico 57 ed il civico 28 e lungo via Vignola, portando anche alla realizzazione di uno scarico d’emergenza lungo la linea.

Le opere di questo secondo lotto, iniziate a metà luglio scorso, hanno previsto la separazione della rete lungo via per le Orane nel tratto compreso tra il civico 28 e il punto di scarico nel collettore intercomunale in via Trieste, la dismissione dello scaricatore esistente e la separazione della rete lungo via Cà Franca.

L’intervento, del valore di circa 750 mila euro, è terminato con gli ultimi giorni di dicembre 2023. La pista ciclabile è stata ripristinata completamente, mentre tutte le sistemazioni di ripristino avverranno entro la fine dell’anno in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la continuità della pavimentazione esistente e tutti i manufatti sono stati completamente interrati.