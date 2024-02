Marito e moglie salvati all'ospedale di Lecco, una storia d'amore e di coraggio

È andata a trovare il marito in ospedale per stargli vicino in occasione di una delicata operazione al cuore, ma in quel momento è stata colpita a sua volta da un grave malore cardiaco. Grazie alla prontezza dei medici del Manzoni di Lecco sono stati entrambi salvati e la loro è diventata una storia esemplare di coraggio e di amore a lieto fine. Anche perché, quanto avvenuto all'ospedale di via dell'Eremo, è il capitolo finale di una vicenda medica lunga e complessa che ha riguardato la coppia, residente nella vicina provincia di Como. Le loro iniziali sono S. ed E., li chiameremo con i nomi di fantasia Stefano ed Erica per ripercorrere tappa dopo tappa la loro straordinaria vicenda.

La loro straordinaria vicenda ha avuto inizio nel 2019

A Monguzzo, la vita di Stefano, 78 anni di Pegognaga, e di sua moglie Erica, 73 anni di Milano, scorreva felice e tranquilla fino a quando è stata segnata da un percorso medico davvero particolare, affrontato con cura e attenzione dagli specialisti dell’Asst di Lecco. Un percorso ha messo alla prova la loro forza e il loro amore. Tutto ha inizio nel 2019, quando Stefano viene sottoposto a un intervento di sostituzione della valvola aortica, mediante una protesi biologica, a causa di una stenosi valvolare aortica.

Il primo ricovero al Mandic di Merate per un'ischemia

Un intervento con un decorso regolare fino a novembre 2023 quando, improvvisamente, avverte disturbi neurologici causati da un'ischemia cerebrale. Il ricovero presso la neurologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate porta alla luce un complicato quadro: un'endocardite sulla valvola artificiale, causata da un batterio di origine gastrointestinale.

Gli specialisti decidono quindi di trasferirlo nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Manzoni di Lecco e, valutato dai cardiochirurghi, viene programmato, per il 4 dicembre, il reintervento per sostituire la protesi valvolare infetta. Nella tarda mattinata di sabato 2 dicembre, mentre visitava il marito in ospedale insieme ai propri figli, Erica avverte un violento dolore toracico irradiato alla schiena.

Il tratto di aorta in procinto di rompersi

Subito assistita, nel sospetto di un problema aortico, la donna viene sottoposta ad una Tac che mostra un ematoma dissecante dell'aorta ascendente e dell'arco aortico, patologia che richiede un complesso intervento cardiochirurgico in emergenza per sostituire il tratto di aorta in procinto di rompersi. La donna viene così trasferita d'urgenza in sala operatoria ed operata prontamente dalla squadra di cardiochirurghi guidati da Michele Triggiani.

I figli hanno dovuto fronteggiare una doppia emergenza

I figli di E. ed S., inizialmente preoccupati per l'intervento imminente del padre, si sono trovati a fronteggiare anche l'emergenza legata alla madre. Fortunatamente, Erica è stata salvata dall'emergenza aortica e, dopo un decorso postoperatorio regolare, è stata dimessa il 5 gennaio, tonando così a casa. Anche il marito, dopo il ciclo riabilitativo e la terapia antibiotica, è stato dimesso il 16 gennaio. Tuttavia, ha dovuto fare i conti con un nuovo inconveniente il 19 gennaio, quando è stato ricoverato per un dolore addominale. Una procedura endoscopica sulle vie biliari ha risolto il problema, permettendo a Stefano di essere dimesso il 25 gennaio, finalmente completamente ristabilito.

"Complimenti al dottor Michele Triggiani e all'intera equipe per questo risultato che sottolinea, ancora una volta, la capacità di questo ospedale di prendersi cura delle persone, sempre con altissima competenza e tempestività” - commenta Alessandra Grappiolo, direttore sanitario di Asst Lecco. Molto significative anche le parole dello stesso Triggiani, direttore cardiochirurgia di Asst Lecco: "Nonostante le sfide mediche, marito e moglie hanno affrontato con coraggio e amore i rispettivi percorsi di guarigione, trovando forza nel supporto reciproco anche quando ricoverati in stanze separate".