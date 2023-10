"Ottobre rosa", il Consiglio regionale sensibilizza sulla prevenzione del tumore al seno

"Il nostro territorio sa fare squadra, da sempre. Nella nostra regione la cultura della prevenzione è forte e consolidata grazie soprattutto alla sinergia con soggetti del terzo settore come la Lilt, Europa Donna e Salute Donna che, da anni, portano avanti con passione, competenza e tanto lavoro la loro 'missione per la prevenzione'".

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha introdotto la cerimonia di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno che si è svolta nell'Aula consiliare prima dell'inizio dei lavori della seduta.

Ogni anno nel mese di ottobre l'Assemblea lombarda dedica un breve momento celebrativo in occasione dell’inizio del "mese rosa". Per l’occasione sono intervenute in Consiglio regionale le rappresentanti delle associazioni del territorio impegnate sul tema: Ilaria Malvezzi coordinatrice regionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), Rosanna D'Antona presidente di Europa Donna e Anna Maria Mancuso presidente di Salute Donna e componente dell'Intergruppo Oncologia del Consiglio regionale della Lombardia.

"Gioco di squadra"

"La capacità di fare rete della Lombardia è il risultato di una leale e aperta collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, un gioco di squadra che nella nostra Regione è diventato un 'metodo' - ha sottolineato il presidente Romani - Tutti insieme, istituzioni, terzo settore e operatori privati abbiamo il dovere di continuare in quest’azione per raggiungere i cittadini con un messaggio semplice e chiaro: una mammografia può salvarti la vita. Partiamo da qui: è un primo passo fondamentale".

Durante la cerimonia sono intervenuti anche Patrizia Baffi, presidente della Commissione consiliare Sanità ed Emanuele Monti, presidente della Commissione consiliare Sostenibilità sociale, casa e famigli”, entrambi promotori dell'evento, giunto al suo quinto anno.

Ricordando l'importanza del lavoro svolto dalle associazioni sul territorio, la presidente Baffi ha voluto sottolineare come "il percorso di prevenzione è veramente un percorso di vita, che ha portato negli anni a una significativa riduzione della mortalità".

Anche il presidente Monti ha ricordato quanto già promosso negli anni dall'istituzione regionale sul tema della prevenzione e cura dei tumori "dando voce alle tante associazioni e ai volontari impegnati quotidianamente sul territorio che fanno la differenza nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica".

Durante la cerimonia è intervenuto infine Carlo Borghetti, componente dell'Intergruppo Oncologia presieduto da Gigliola Spelzini. Per la Giunta regionale è intervenuta Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità che ha ricordato i contributi a supporto dei pazienti oncologici messi a disposizione da Regione Lombardia.

Al termine della cerimonia il presidente Romani ha inviato tutti i consiglieri a una foto con il fiocchetto rosa, simbolo dell’iniziativa.