Tratta Paderno d'Adda - Bergamo, arriva il bus sostitutivo

Da lunedì 11 marzo sarà inserito un bus sostitutivo per studenti e utenti che percorrerà la tratta Paderno d'Adda-Bergamo a seguito dell'interruzione sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo a Ponte San Pietro per gli interventi infrastrutturali di Rfi che dureranno 3 anni. "Si tratta - ha dichiarato Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e mobilità sostenibile - di una risposta rapida ed efficace ai disagi di famiglie e pendolari soprattutto del Lecchese grazie all'impegno di Regione Lombardia, Trenord e all'azione sinergica tra enti ed istituzioni locali".

L'assessore regionale: "Risposta rapida ai disagi delle famiglie"

Il nuovo servizio autobus sulla tratta Paderno d'Adda e Bergamo, calibrato sugli orari scolastici, partirà alle 6.45 e arriverà alle 7.40. La corsa aggiuntiva sarà attiva dal lunedì al sabato per tutto il periodo scolastico. "Dopo aver incontrato i rappresentanti dei Comuni interessati - ha aggiunto Lucente - abbiamo deciso, di concerto con Trenord, di individuare soluzioni per agevolare gli studenti di Paderno d'Adda e Robbiate. Un percorso che ha visto il coinvolgimento dell'agenzia Tpl Lecco-Como-Varese, della Prefettura di Lecco e di Rete ferrovoria italiana. Grazie alla sinergia tra enti e alla volontà comune di trovare una rapida soluzione - conclude Lucente - siamo stati in grado di rispondere in maniera solerte alle sollecitazioni di studenti, famiglie e lavoratori in difficoltà".