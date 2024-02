Lavori per quasi 3 anni e bus sostitutivi sulla linea Lecco-Bergamo. La guida di Trenord

Oggi è l'ultimo giorno nel quale i pendolari della tratta Lecco-Bergamo potranno utilizzare il treno che collega direttamente le due città. Poi, per quasi tre anni, dovranno scendere in alcune stazioni lungo la tratta e utilizzare i bus sostitutivi, in particolare per l'ultima parte del viaggio tra Ponte San Pietro e il capoluogo orobico. Il motivo? Dopo la giornata festiva di domani, lunedì 5 febbraio inizieranno i lavori alla ferrovia in programma fino al dicembre del 2026. La notizia interessa da vicino anche diversi viaggiatori residenti a Calolziocorte e in Valle San Martino.

Già provati dai disagi delle scorse settimane, e da quelli di questa mattina, sabato (con nuovi ritardi), i viaggiatori temono ora un lungo periodo di passione lungo la Lecco-Bergamo, con risvolti negativi anche sulla viabilità stradale. Dal canto suo, Trenord sta cercando di organizzare corse sostitutive e di tenere informate la popolazione sui mezzi a disposizione e gli orari. L'ultima della nota dell'azienda è stata diramata nelle scorse ore, annunciando l'apertura di una pagina web dedicata.

"In vista dell’avvio dei lavori infrastrutturali da lunedì 5 febbraio sulla tratta Bergamo-Ponte San Pietro, che comporteranno fino a dicembre 2026 la sospensione della circolazione ferroviaria fra le due stazioni e l’attivazione di bus sostitutivi - fa sapere Trenord - abbiamo predisposto sul sito trenord.it una pagina web che contiene tutte le informazioni per viaggiare".

"Al link, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti sul servizio, è possibile consultare e scaricare i volantini dedicati alle linee Bergamo-Carnate-Milano e Lecco-Bergamo che contengono tutti i dettagli su orari e fermate del servizio sostitutivo. Le modifiche saranno ricordate ai viaggiatori anche da messaggi audio a bordo dei treni della linea".

Sulla guida intitolata "Raddoppio Bergamo - Ponte San Pietro e lavori nel nodo di Bergamo" e aggiornata con tanto di mappe viene quindi illustrato più nei dettagli l'intervento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana. "Dal 5 febbraio 2024, il gestore della rete ferroviaria Rfi chiude il tratto di linea tra Bergamo e Ponte San Pietro per importanti lavori di potenziamento infrastrutturale - si legge nella pagina web dedicata - Pertanto, i treni potranno circolare unicamente tra Milano e Ponte San Pietro e tra Lecco e Ponte San Pietro".

"Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi tra Ponte San Pietro e Bergamo con fermata intermedia a Bergamo Ospedale. Inoltre, per agevolare gli studenti, sono stati istituiti ulteriori autobus con partenza dalle stazioni di Calusco, Terno d’Isola, Cisano e Caprino Bergamasco, Pontida, Ambivere Mapello e Ponte San Pietro che arrivano direttamente a Bergamo senza effettuare fermate intermedie (servizio “Punto-Punto”) e viceversa".