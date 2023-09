Arriva la "Lake Arena". Nel fine settimana è stato posizionato il palco galleggiante di fronte alla gradinata del lungolago che si trova in lungolario Piave. Due spalti da cinquanta posti in totale che sono fanno parte del piano integrato della cultura "Un tesoro di territorio" e sono di proprietà del Comune di Tremezzina. Spalti da 252.521 euro, più che raddoppiati rispetto ai 111.500 euro preventivati inizialmente, entrati a far parte del protocollo d’intesa “per il sostegno finanziario alla realizzazione del palco galleggiante e per la costituzione di un tavolo di coprogettazione per la gestione dello stesso a vantaggio dei soggetti aderenti”: ne fanno parte anche Camera di Commercio Como-Lecco, Regione Lombardia, i Comuni di Como, Colico, Bellano, Cernobbio, Dervio, dall’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori, da Como Acqua e dalla Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio.

E proprio a Lecco inizieranno gli eventi sperimentali, che saranno presentati martedì pomeriggio: dall’8 al 16 settembre si terranno il concerto di Musica Classica a cura dell’Istituto Civico Musicale G. Zelioli (11 settembre), il Galà dell’operetta. Arie, Romanze e Duetti della "Lirica minori" (14 settembre), i concerti di musica pop e Dj set nell'ambito del progetto "Sound of Lecco - Lake Arena" (16 settembre). Al di là dei 15mila euro in qualità di soggetto finanziatore, Palazzo Bovara ha previsto un investimento di 51.261 euro per la messa in opera degli eventi, 27.587,86 euro per l'ancoraggio della struttura e 5.551 euro per il noleggio del generatore di corrente.

SOGGETTI FINANZIATORI QUOTA in € Comune di Tremezzina 38.522 Autorità di Bacino 28.500 Camera di Commercio (*) 24.000 Contributo Regione (*) 46.500 Comunità montana Valli del Lario e del Ceresio 10.000 Comune di Como 20.000 Comune di Lecco 15.000 Comune di Bellano 10.000 Comune di Cernobbio 10.000 Comune di Dervio 10.000 Comune di Colico 10.000 Como Acqua 30.000 TOTALE COPERTURA FINANZIARIA 252.522 (*) QUOTA GIA’ OGGETTO DI STANZIAMENTO

Il palco galleggiante sul Lario