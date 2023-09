Curiosità completamente soddisfatte. Sono stati virtualmente tolti i veli dal nuovo palco galleggiante di lungolario Piave, struttura installata nel fine settimana di fronte alle gradinate e immediatamente finita al centro delle curiosità dei cittadini. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi in merito a costi e idee di utilizzo, i rappresentanti delle istituzioni hanno spiegato fino in fondo cosa intendono fare in chiave musical-culturale con la struttura di proprietà del Comune di Tremezzina. È nato così il progetto "Lake Arena", che dall'11 al 16 settembre ospiterà cinque spettacoli fino al gran finale di Alan Sorrenti, il "figlio delle stelle" che sarà protagonista sul lungolago. Eventi gratuiti previa prenotazione - da mercoledì 6 settembre - sul portale leccotourism.it.

“Vogliamo costruire un calendario di eventi legati a questo palco con un investimento fatto una volta e per sempre. Il Comune di Lecco si è preso, con noi, la responsabilità di sperimentare questa novità attraverso gli eventi”, ha reso noto Mauro Guerra, sindaco di Tremezzina e presidente di ANCI Lombardia. L’installazione “regge e adesso passiamo la palla per la sperimentazione. Lecco è il Comune che ci ha più creduto con noi, gli altri arriveranno e stanno pensando al suo utilizzo. Abbiamo già delle richieste di privati”.

“Parliamo di un teatro versatile e che si può adattare alla proposta culturale, oltre che al territorio di accoglienza - ha quindi aggiunto il primo cittadino lecchese Mauro Gattinoni -. Accanto allo spazio servono le proposte per valorizzarlo; fare squadra sui due rami del Lario, quello giusto in primis, permette di essere vincenti”.

“Sono contento che tutto si apra con gli studenti della scuola Zelioli al centro. Tanti di loro ricevono primi e segnalazioni per il loro talento musicale. Si prendono il giusto spazio, forse si parla troppo poco della nostra scuola civica”, ha puntualizzato Emanuele Torri, assessore a sport e istruzione del Comune di Lecco.

“Il programma itinerante è bello e di attrattiva, sarebbe bello portare avanti un festival - ha progettato Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura -. Questo può essere un bellissimo palcoscenico per godere della tradizionale locale e italiana”.

Un teatro all'aperto voluto fortemente da Giovanni Cattaneo, assessore all’attrattività territoriale: “Dietro c’è un pensiero tecnico e non banale legato all’installazione. Organizzare eventi vuol dire pensare anche alla sicurezza e non è facile mettere insieme tante teste. L’ufficio competente ha messo in piedi un bel programma di eventi in poco tempo: qui è stata scommessa una parte dei capitoli di bilancio. Quello che si farà sarà un volano per la promozione in vista della prossima stagione”.