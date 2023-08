Il parco che rinfresca l'estate con nuovi personaggi e attrazioni acquatiche

Una compilation di attrazioni acquatiche per rinfrescarsi tra spruzzi, piscine e cascate nelle giornate più calde dell’anno e un tris di novità per i fan di cartoni animati, fumetti e videogame. Agosto non ferma le sorprese in uno dei parchi a tema più importanti della Lombardia. Si tratta di Leolandia, situata a Capriate San Gervasio, a pochi chilometri della provincia di Lecco: un'ottima idea dunque per una gita fuoriporta anche in estate.

Si parte con Snoopy: tutti i sabati e le domeniche fino al 13 agosto e il giorno di Ferragosto grandi e piccoli potranno conoscerlo dal vivo alla Fontana d’ingresso e scattare una foto ricordo. In programma anche nuovi appuntamenti con Super Mario: protagonista indiscusso di molti videogame firmati Nintendo dal 1985, il celebre idraulico sarà al parco tutti i sabati e le domeniche fino al 27 agosto e nel giorno Ferragosto. Gli appassionati di gaming, e non solo, potranno incontrarlo al Palco Expo, scattare l’immancabile foto e poi mettersi alla prova con gli ultimissimi giochi della serie, approfittando di 4 postazioni Nintendo Switch.

Infine, per i più piccoli, Leolandia ha confermato fino al termine della stagione (7 gennaio 2024) la presenza straordinaria di Bluey, la divertente ed energica cucciola di Blue Heeler protagonista di una serie seguitissima in tv e sulle piattaforme online. Bluey salirà sul palco Minitalia tutti i giorni, per un mini-live show: un’occasione da non perdere per cantare e giocare a Keepy Uppy, il gioco del pallone che non deve mai cadere a terra. Gran finale, l’incontro a tu per tu con Bluey sul palco, con la possibilità di scattare una foto ricordo.

Cresce intanto il successo, complici le temperature dell’ultimo periodo, del Golfo del Drago Marino, della nuova piscina per bambini con scivoli e giochi d’acqua, dove i piccoli possono divertirsi al cospetto di un grande drago avvolto da nuvole di vapore. I bambini hanno così a disposizione più di 10.000 metri quadri di opportunità per rinfrescarsi, comprese molte esperienze da condividere con mamma e papà, come le spericolate discese sui tronchi di Gold River, l’avvincente battaglia navale di Assalto a Mediterranea e, per gli aspiranti pompieri, il divertente spegnilfuoco.

Tra le novità più recenti anche la grande parata con più di 40 figuranti che animano le vie del parco nei weekend, per un giro del mondo alla scoperta delle terre e delle culture più lontane in compagnia di tutti i personaggi dei cartoni animati di Leolandia. Prosegue inoltre anche in agosto la programmazione di spettacoli dal vivo, 9 in tutto. Tutte le informazioni relative al parco, compresi i giorni e gli orari di apertura e i dettagli delle promozioni sono disponibili sul sito www.leolandia.it.