A grande richiesta un secondo libro racconta le leggende del Lecco

Il primo, un anno fa, è stato un grande successo e continua a esserlo a distanza di mesi. Perché la storia non tramonta mai. Anzi, scrive nuove pagine. E proprio con questo spirito è stato dato alle stampe Per sempre Blucelesti Volume II, iniziativa editoriale di Sky Blue e della testata giornalistica Lcn Sport, che in questi giorni è in vendita sullo store di Youcanprint e fra poche ore lo sarà in tutti gli altri (oltre che fisicamente in alcuni punti vendita).

Libro e podcast

Altre cinquanta leggende delle Aquile si aggiungono così a quelle già raccontate un anno fa. Come il suo predecessore, Per sempre Blucelesti Volume II è accompagnato da podcast audio ascoltabili in qualsiasi momento grazie a un comodo Qr code.

L'obiettivo è sempre lo stesso: raccontare in poche righe, e in pochi secondi, la biografia sportiva di cinquanta giocatori che hanno contribuito a scrivere oltre 110 gloriosi anni della squadra della città. L'iniziativa è nata da un'idea di Ivan Alborghetti e ha visto contribuire alla sua realizzazione la redazione di Lcn Sport, con il prezioso contributo di diversi collaboratori esterni. A curare i testi e il coordinamento giornalistico Stefano Bolotta, mentre la copertina è stata realizzata da Matteo Bonacina. Prezioso il controllo statistico di Lanfredo Birelli.

"La storia chiama nuova storia"

"La storia chiama nuova storia e siamo ancora qui a raccontarvi altri pezzi del mosaico di vite blucelesti passate sul manto verde dell'odierno Rigamonti Ceppi - spiega Bolotta - Dopo avere celebrato in particolare i fasti della Serie A nel primo, nel secondo volume ci siamo concentrati sui campionati dagli anni Settanta in avanti. Il consiglio è sempre lo stesso: aprite una pagina a caso e iniziate a immergervi nelle biografie di queste cinquanta leggende. Per alcuni saranno ricordi piacevoli, per altri emozioni nuove di zecca".