Bus per gli studenti: controlli della Polizia locale

I vigili controllano la regolarità delle fermate degli autobus per gli studenti. È stato di parola il sindaco di Pescate Dante De Capitani il quale, spalleggiato dal collega di Garlate Giuseppe Conti, ha messo in atto quanto annunciato qualche giorno fa a seguito delle denunce dei genitori riguardo ragazzi e ragazze lasciati in strada dai bus.

Questa mattina, lunedì, la polizia locale intercomunale di Pescate e Garlate, su ordine dei rispettivi sindaci, ha vigilato dalle 7 in prossimità delle pensiline degli autobus e sui percorsi degli stessi per verificare le singole fermate e la salita degli studenti, nonché il grado di capienza dei mezzi.

"Verificato il grado di capienza"

"Le operazioni si sono svolte dalla fermata davanti all'edicola in prossimità del municipio di Garlate fino alla fermata del condominio Alfa di Pescate con anche la presenza del sindaco - spiega Dante De Capitani - Tutti gli autobus in passaggio si sono fermati e tutti gli studenti hanno potuto salire sui mezzi. Pur senza fermare gli autobus per non ritardare le operazioni di trasporto, gli agenti con il comandante Chiara Fontana hanno preso atto del grado di capienza dei bus che saranno riportati in apposita relazione da inoltrare ai sindaci interessati per le valutazioni del caso".

La soluzione "interna"

Qualche giorno fa lo stesso De Capitani non aveva escluso, nel caso in cui i disagi continuassero, una soluzione straordinaria a cura dei Comuni. "Alcuni genitori portano i figli a scuola in auto e altri studenti prendono l'autobus prima, quello delle 6.45 alzandosi quindi all'alba per percorrere i due chilometri che li separano da Lecco - le sue parole - Visto che le lettere alla società concessionaria non sortiscono effetto, e a quanto pare neanche quella del prefetto, se da lunedì le cose non migliorano valuterò la possibilità insieme al collega di Garlate di ripristinare noi come Comuni l'autobus delle 7.17 in partenza da Garlate che è stato tolto quest'anno con pesantissime ripercussioni sul servizio".