Gli autobus non si fermano a Pescate: "Nessuno lascerà a piedi i nostri studenti"

Scoppia il caso-bus per gli studenti di Pescate. A sollevare la questione è il sindaco del comune lecchese, Dante De Capitani, che come al solito, al fine di difendere i propri cittadini dai disservizi, non le manda a dire. "Gli studenti di Pescate che vanno alle scuole superiori di Lecco in autobus devono poter raggiungere gli istituti in orario come gli altri studenti, mentre ora arrivano in ritardo alle lezioni perché i bus del mattino non si fermano" spiega.

"Ho ricevuto molte lamentele in ordine al servizio da ragazzi e genitori in questa prima settimana di scuola. Essendo fino a pochi giorni fa in vacanza sulla nave, tutti i giorni nei porti che andavo ricevevo messaggi in ordine a questi disservizi che francamente sono intollerabili - prosegue il sindaco - Addirittura una mamma ha dovuto caricare sulla sua auto i ragazzi lasciati a piedi dai bus, portandoli lei a scuola. Anche i pescatesi logicamente pagano l'abbonamento e quindi hanno diritto al servizio come gli altri, e se i bus che partono da Olginate quando sono a Pescate sono pieni, ne aggiungano altri o mettano un bus che parta direttamente da Pescate".

"Monitorerò in prima persona"

"So che in molti hanno scritto all'agenzia Arriva per lamentarsi del disservizio e spero quindi che il tutto possa rientrare a brevissimo. Ma comunque io lunedì (questa mattina) a partire dalle 7 sarò presente alle fermate dei bus di Pescate per monitorare direttamente la situazione, e se niente sarà cambiato scriverò immediatamente all'agenzia. E se questa farà la gnorri, non escludo di prendere iniziative anche drastiche, perche qui a Pescate non si scherza e non ci facciamo prendere in giro da nessuno".