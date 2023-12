Trasporto scolastico e non solo, De Capitani in Regione

"Avevo concordato da tempo l'incontro con l'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente tramite il consigliere regionale Giacomo Zamperini, e anche se la situazione degli autobus che lasciavano a piedi gli studenti si è recentemente risolta con l'entrata in funzione di un autobus doppio, ho voluto comunque incontrare ieri l'assessore e ringraziarlo per l'interessamento".

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani illustra così la scelta di raggiungere la sede di Regione Lombardia, anche per fare il punto sulla situazione dei trasporti pubblici nel territorio. "L'incontro è stato utile per fare il punto sul sistema trasportistico del territorio e soprattutto sulla situazione dei trasporti pubblici nell'immediata cintura di Lecco - aggiunge De Capitani - Settimane di battaglie dei sindaci di Pescate e Garlate e di interlocuzione con l'agenzia pubblica dei trasporti che, grazie alla mediazione dell'assessore regionale e del consigliere Zamperini hanno prodotto risultati, anche se la situazione resta comunque da monitorare. Il dottor Lucente è stato sindaco e anche per questo ho sentito la sua vicinanza alle problematiche manifestate.

"Era doveroso dare ascolto ai sindaci del territorio che per noi rappresentano delle vere e proprie sentinelle di prossimità, e per questo vanno ringraziati - ha dichiarato invece Zamperini - Il rapporto diretto che hanno con i cittadini lombardi permette loro di intercettare con più efficacia i problemi quotidiani della gente, ai quali poi tutti assieme abbiamo il compito di dare risposte concrete, come è avvenuto in questo caso".