La solidarietà torna in pista: l'incasso del 16 gennaio andrà a Telethon

Dopo i festeggiamenti sul ghiaccio per accogliere l'anno nuovo e le performance sui pattini di ben tre coloratissime Befane, la Pista di pattinaggio XXL di Lecco torna a fare il pieno di solidarietà anche nel 2024. Nel ricco calendario di eventi collaterali, martedì 16 gennaio 2024 la beneficenza torna protagonista: l’intero incasso (al netto delle spese di gestione) sarà devoluto dalla struttura a favore della Fondazione Telethon, celebre ente senza scopo di lucro che sostiene la ricerca per trovare una cura a tutte le malattie genetiche rare e il cui Coordinamento provinciale è attivo a Lecco e provincia da oltre 30 anni. Il 16 gennaio la pista di ghiaccio sarà aperta in piazza Garibaldi dalle 15.30 alle 22.

"Sono lieto che i gestori della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi diano vita a questa iniziativa benefica a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca - commenta Renato Milani, coordinatore provinciale di Lecco della Fondazione - La pista è un punto di riferimento e di ritrovo importante per i lecchesi, che per tutta la durata delle festività natalizie e ancora in queste prime settimane di gennaio continuano ad affollare la piazza in attesa di concedersi un giro in pista. Nel 2024 la maratona Telethon festeggia il proprio 33esimo anno in provincia di Lecco, sempre attiva per raccogliere fondi destinati alla ricerca per le oltre 7mila malattie genetiche rare ad oggi conosciute".

Renato Milani: "Un'importante iniziativa a sostegno della ricerca"

"Siamo la prima provincia d’Italia a portare avanti manifestazioni a sostegno della ricerca, con decine di iniziative che ogni anno riempiono strade e piazze di tutto il territorio provinciale e che, nel tempo, hanno permesso di trovare una cura per 7 patologie rare. Un risultato importante - conclude Renato milani - ma la strada da percorrere è ancora tanta: anche per questo, iniziative come quella portata avanti dai gestori della pista di pattinaggio di Lecco assumono ancor di più un valore importantissimo per la ricerca".

Tradizione del Natale lecchese amata da grandi e piccini, cittadini e turisti, quest’anno per la prima volta la Pista di pattinaggio XXL di Lecco è coperta da un’ampia e complessa struttura, grazie a cui è possibile garantire l’apertura anche in caso di maltempo. "Quest’anno ci siamo impegnati ancor di più per garantire ai lecchesi un nuovo e ricco palinsesto di eventi collaterali - racconta Michele Uga, direttore della pista di pattinaggio di piazza Garibaldi - stilato con un occhio di riguardo alla solidarietà. Così come fatto con il reparto oncologico dell’ospedale Manzoni di Lecco a inizio dicembre, martedì 16 gennaio 2024 doneremo, al netto delle spese di gestione, l’incasso giornaliero della giornata a una delle realtà più belle del territorio: il coordinamento provinciale lecchese di Telethon. È un’iniziativa a cui teniamo molto perché va nella direzione che, insieme ai lecchesi che ci dimostrano da anni molto affetto, intendiamo seguire anche nelle prossime edizioni".

Iniziative ed eventi collaterali fino a domenica 28 gennaio

Iniziative ed eventi collaterali verranno ora proposti fino a domenica 28 gennaio. Dopo l’Epifania, venerdì 12 la pista di piazza Garibaldi si prepara a dedicare un’intera giornata ai nonni, regalando a tutti i nipoti che (dalle 15.30 alle 19) verranno accompagnati dai loro nonni di un turno sul ghiaccio omaggio. È poi, per l’appunto, la volta di martedì 16 gennaio, con la solidarietà pronta a scendere in pista a sostegno della Fondazione Telethon e della ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

A seguire, venerdì 19 gennaio la Pista di pattinaggio XXL di Lecco darà vita alla “giornata del Vin brulé”, distribuito ai pattinatori presenti per riscaldarsi dopo il giro in pista, mentre il pomeriggio di martedì 23 gennaio sarà tutto dedicato ai residenti di Lecco, che per l’occasione potranno accedere alla pista pagando solamente 5 euro per un turno completo. Infine, venerdì 26 gennaio chiuderà gli eventi collaterali della stagione la tradizionale “giornata della cioccolata calda”, data in omaggio a tutti i pattinatori in pista a partire dalle 15.30.