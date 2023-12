La solidarietà in pista: si pattina sul ghiaccio a favore dell'ospedale

Aperta al pubblico da sabato 2 dicembre e inaugurata ufficialmente martedì 5 dicembre, la Pista di pattinaggio XXL di Lecco è pronta a portare sulle scene di questa stagione 2023-2024 un ricco calendario di eventi collaterali, a partire da lunedì 11 dicembre 2023. In questa giornata, l’intero incasso (al netto delle spese di gestione) sarà devoluto dalla struttura a favore del reparto oncologico dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Nella stessa data, inoltre, sul retro del Teatro sociale di Lecco verrà installata una serie di proiettori, pronti a diffondere gli auguri del comune di Lecco in diverse lingue.

Tradizione del Natale lecchese amata da grandi e piccini, cittadini e turisti, quest’anno per la prima volta la Pista di pattinaggio XXL di Lecco è coperta da un’ampia e complessa struttura, grazie a cui è possibile garantire l’apertura anche in caso di maltempo. Ma non solo: nella stagione 2023-2024 la pista di piazza Garibaldi porta con sé un nuovo e ricco palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

"Si tratta di una struttura professionale di circa 800 metri quadri, grazie all’installazione di un nuovo impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia efficientamento che di sostenibilità energetica" - precisano gli organizzatori.

Gli eventi collaterali 2023-2024

Nella stagione 2023-2024 la Pista di pattinaggio XXL di piazza Garibaldi porta con sé un gran numero di eventi e iniziative collaterali in programma fino a venerdì 26 gennaio. Si parte lunedì 11 dicembre con una giornata all’insegna della solidarietà, con i gestori che doneranno l’intero incasso giornaliero (al netto delle spese di gestione) a favore del reparto oncologico dell’ospedale Manzoni di Lecco. Mercoledì 13 dicembre, poi, verrà festeggiata in pista anche la "giornata del tifoso", durante la quale (dalle 15.30 alle 22) chi si recherà alla biglietteria con il cappello di Babbo Natale e almeno un indumento della squadra di calcio di Lecco potrà usufruire di uno sconto del 50% sul biglietto d’ingresso.

"Barbie e Ken" e la giornata dello sciatore

L’iniziativa verrà seguita venerdì 15 dicembre dall’esibizione di un cantastorie, che dalle 15 incanterà grandi e piccini presenti in pista, mentre lunedì 18 dicembre prenderà vita l’iniziativa “Barbie e Ken”, per la quale chiunque si recherà alla biglietteria della pista tra le 15.30 e le 22 indossando il cappellino di Babbo Natale e almeno un indumento di colore rosa avrà uno sconto del 30% sul singolo ingresso. Mercoledì 20 dicembre sarà poi la volta della “giornata dello sciatore”, durante la quale (dalle 15.30 alle 22) chi si recherà in biglietteria con il cappello di Babbo Natale e indossando un paio di occhiali da sciatore – che dovrà mantenere durante tutto il giro in pista – otterrà uno sconto del 30% sul biglietto. E il Natale in pista continua anche venerdì 22 dicembre (dalle 16.30), Babbo Natale prima raccoglierà le lettere che gli sono state indirizzate, trasformandosi poi in un vero e proprio istruttore di pattinaggio su ghiaccio, pronto a impartire lezioni di pattinaggio ai più piccoli.

La vigilia di Natale con letterine e panettoncini

Per festeggiare insieme la Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, verranno dati in omaggio a tutti i pattinatori in pista (fino a esaurimento scorte) i classici panettoncini, mentre un colorato Babbo Natale estrarrà tre fortunate letterine tra quelle raccolte il 22 dicembre, regalando ai loro autori 10 ingressi gratuiti sulla pista e consolando tutti i partecipanti con un premio alternativo tutto speciale. Dopo Babbo Natale, mercoledì 27 dicembre (dalle 15.30 alle 18) due elfi-istruttori impartiranno lezioni di pattinaggio su ghiaccio ai più piccoli.

Capodanno in pista fino a tarda notte

E, per chiudere l’anno in bellezza, come da tradizione anche l’ultimo dell’anno si festeggia in pista: anche questa domenica 31 dicembre 2023, infatti, la struttura rimarrà aperta fino a notte inoltrata e, allo scoccare della mezzanotte, tutti i presenti potranno brindare insieme e fruire di un rinfresco offerto dai gestori. Iniziative ed eventi collaterali continuano, poi, anche nel 2024: si parte col botto già venerdì 5 gennaio (dalle 15.30 alle 18), quando due coloratissime Befane scenderanno in pista per insegnare come pattinare velocemente sul ghiaccio e dedicare un momento alle foto ricordo con i presenti.

La befana sfreccerà sul ghiaccio

A seguire, sabato 6 gennaio (a partire dalle 15.30) anche l’autentica Befana della tradizione sfreccerà sul ghiaccio munita di scopa, portando sulle spalle un sacco pieno di leccornie - e carbone per i più monelli - da distribuire a tutti i presenti (fino ad esaurimento delle stesse). Venerdì 12 gennaio la pista di piazza Garibaldi si prepara, poi, a dedicare un’intera giornata ai nonni, regalando a tutti i nipoti che (dalle 15.30 alle 19) verranno accompagnati dai loro nonni di un turno sul ghiaccio omaggio.

Anche una giornata dedicata al via brulè

A seguire, venerdì 19 gennaio la pista darà vita alla “giornata del Vin brulé”, distribuito ai pattinatori presenti per riscaldarsi dopo il giro in pista, mentre il pomeriggio di martedì 23 gennaio sarà tutto dedicato ai residenti di Lecco, che per l’occasione potranno accedere al pattinaggio su ghiaccio pagando solamente 5 euro per un turno completo. Infine, venerdì 26 gennaio chiuderà gli eventi collaterali della stagione la tradizionale “giornata della cioccolata calda”, data in omaggio a tutti i pattinatori in pista a partire dalle 15.30.

Date, orari e biglietti

La Pista di pattinaggio di Lecco XXL nella stagione 2023-2024 avrà i seguenti orari: 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di pattinaggio di Lecco XXL costa 10 euro per gli adulti e 7 per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7 euro è riservata alle famiglie composte di almeno tre unità con la presenza di un genitore (pacchetto famiglia). Il tempo a disposizione per ogni turno è fino a un'ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5 euro all’ora per ogni alunno.