La Polisportiva dona una poltrona al reparto di oncologia del Manzoni

Una nuova poltrona in dono al reparto di oncologia dell'ospedale di Lecco. L'impegno dell'area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo a favore del "Manzoni" di Lecco ha ottenuto un nuovo significativo risultato.

"Grazie al prezioso e generoso contributo degli amici di Bea & Tuccio, così come dei famigliari di Marinella Brenna, martedì 12 settembre è stata donata una poltrona che potrà essere utilizzata sia dai pazienti in day hospital in attesa di una visita medica, sia dalle persone ricoverate nel reparto di oncologia per il cambio di posizione - fa sapere Angelo Fontana della Polisportiva Monte Marenzo - Non è la prima volta che grazie alle offerte di associazioni e privati cittadini riusciamo a dare un aiuto concreto all'ospedale. In fondo anche le belle storie meritano di essere raccontate".

Al momento della consegna della nuova poltrona hanno partecipato con gratitudine medici, infermieri e operatori: "Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questo bel gesto di solidarietà".