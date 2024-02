Posa delle nuove travi in acciaio: al via i lavori al ponte di Luzzeno

Inizieranno domani, lunedì19 febbraio, i lavori di posa delle nuove travi in acciaio del ponte di Luzzeno, a Mandello. Il ponte resterà chiuso al traffico dalle ore 8:30 alle 12 e dalle 13:30 alle 16.30 e sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso. "Durante queste ore sarà possibile il passaggio lungo via Luzzeno e Rongio solo per piccoli mezzi e per necessità urgenti - fa sapere l'amministrazione comunale - Tale via non è da considerarsi alternativa alla viabilità del ponte per via della sua ridotta larghezza".

La regolamentazione dei passaggi

Il transito (su via Luzzeno e Rongio) sarà regolato da apposito semaforo che permetterà la salita dal minuto 1 al minuto 10 e dal minuto 30 al minuto 40 di ogni ora e la discesa dal minuto 15 al minuto 25 e dal minuto 45 al minuto 55 di ogni ora. La via resterà regolata in questa maniera per tutta la durata del cantiere (quindi anche a ponte aperto).

"Abbiamo provato a riprogrammare le attività in orario notturno ma la delicatezza delle operazioni non lo ha permesso, oltre al costo aggiuntivo delle stesse per un'opera il cui piano economico è già di 600.000 euro - ha precisato il sindaco Riccardo Fasoli - Durante l'attesa della fornitura delle strutture in acciaio, è stato realizzato un sottoponte certificato necessario alle operazioni che prenderanno avvio lunedì 19 febbraio".

"Le vecchie travi saranno incamiciate nelle nuove strutture metalliche che dovranno essere montate millimetricamente. I pezzi, saranno calati sul ponte provvisorio e agganciate tra loro e alla struttura del ponte. Lo stesso dovrà essere chiuso al transito per evitare eccessivi carichi sulla struttura (oltre alle vibrazioni causate dal passaggio dei mezzi che potrebbero complicare le operazioni). Per questo il ponte, al netto della fornitura delle parti in acciaio, risulterà spesso sgombro ma non transitabile. Siamo consci del disagio creato - conclude Fasoli - ma la struttura, anche a seguito delle prime operazioni di cantiere che hanno evidenziato ancor maggiori criticità, ha estrema necessità di questo intervento".