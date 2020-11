Ponte Kennedy: si smantella il cantiere, martedì sarà istituito il senso unico alternato

Va verso la consegna il lungo cantiere che, per mesi, ha condizionato la viabilità sul Ponte Kennedy di Lecco, fondamentale infrastruttura che collega la città capoluogo alla sponda dell'Adda dove si trova Malgrate. Da luglio in avanti è stata portata a termine la sostituzione dei corrimano, ora in acciaio inox ed «eterni», come da definizione dell'allora assessore comunale Corrado Valsecchi, l'installazione di un sistema di illuminazione «che valorizzi gli elementi architettonici», nonché il rifacimento dei camminamenti laterali e le predisposizioni «per un ulteriore successivo ammodernamento dell'illuminazione stradale sul ponte».

Martedì mattina, dalle 10 alle 12, per consentire lo smantellamento del cantiere allestito per i lavori di riqualificazione della struttura, lungo il ponte Kennedy sarà istituito il senso unico alternato. «A seguire la viabilità riprenderà regolarmente», ha fatto sapere il Comune di Lecco attraverso una nota ufficiale.