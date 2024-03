Rio Torto invaso dalla processionaria: rischio morte per gli animali

Pericolo processionaria al parco Rio Torto di Valmadrera e Malgrate. Le uova si sono schiuse seguendo il regolare ciclo - di solito avviene tra febbraio e aprile in base alle condizioni climatiche - e le larve hanno iniziato a formare il tradizionale "trenino" lungo i sentieri che tagliano la frequentata area verde che unisce i due territorio comunali. La segnalazione è stata effettuata attraverso un video pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Valmadrera Se...".

La pericolosità dell'insetto

La processionaria del pino è un lepidottero appartenente alla famiglia Notodontidae, diffuso in Eurasia e Nordafrica. Si tratta di un insetto altamente distruttivo per le pinete poiché le priva di parte del fogliame, compromettendone così il ciclo vitale. Inoltre, durante lo stadio larvale tale insetto presenta una peluria che risulta particolarmente urticante per vari animali, compreso l'uomo e i suoi effetti si manifestano dopo un giorno. L'eventuale contatto con il naso di alcuni animali potrebbe comprometterne gravemente la respirazione, provocandone anche la morte.