Il "Consiglio dei ribelli" viene sfrattato dal Comune di Lecco. Niente Palazzo Bovara per le forze di opposizione, la cui iniziativa è stata contestata con decisione dalle maggioranze. Giovedì 11 aprile alle 18.30 sarà l'aula formativa e riunioni di via Malpensata, 6 a ospitare i capigruppo e i consiglieri, che si troveranno per parlare “dei diversi temi che non vengono affrontati nei consigli comunali e nelle commissioni da parte della giunta Gattinoni”.

La protesta dei consiglieri ribelli

Una decisione senza precedenti nella storia cittadina: “Non è stata vergognosamente accolta la nostra proposta di poter fare la riunione nella sala consiliare del Comune in quanto richiesta da consiglieri liberamente eletti dai cittadini. L'arroganza di questa amministrazione non conosce limiti. Parleremo delle scandalose vicende di questi tre anni: il Bione e la chiusura temporanea della piscina, il mancato utilizzo dell'ex Politecnico di via Marco d'Oggiono come sede municipale, l'hub dei bus e la richiesta di esproprio, le spese folli del Comune e l'uso improprio delle maggiorazioni Irpef, la viabilità e le sperimentazioni che creano disagi e confusione, il bilancio comunale e altro ancora”.

L'invito è chiaramente esteso a tutti: “Chiediamo ai cittadini di partecipare a questo evento anche per manifestare la propria insoddisfazione verso le politiche miopi e intolleranti di questa amministrazione”.