Le 10 migliori attrazioni in provincia di Lecco, secondo TripAdvisor

Quante volte, durante un weekend, un festivo o in un momento di tempo libero, ci si interroga su cosa fare? Sono tante le attività possibili, spesso correlate a un luogo naturalistico o architettonico di pregio, nella nostra provincia. Decidere dove andare non è semplice.

Per schiarire le idee vi proponiamo la guida di Lecco Today in base alle dieci "cose da fare" più votate dai turisti su TripAdvisor, il celebre sito per viaggiatori e utenti.

Cosa vedere in provincia: le dieci attrazioni

Piani d'Erna: a oltre 1.200 metri sul livello del mare lo splendido "terrazzo" sul Lecchese e non solo, raggiungibile anche grazie alla funivia.

Campanile di San Nicolò: Il matitone di Lecco si conferma il luogo più amato, grazie alla possibilità di salire in cima ad ammirare un panorama unico.

Villa Greppi: Edificata nell'800 per volere del Conte Giacomo Greppi, è una tipica villa di delizia, circondata da un grande parco che ospita diversi alberi fra i più vecchi d'Italia, tra cui un cedro del Libano. Agli inizi degli anni 70 divenne proprietà del consorzio brianteo villa Greppi.

Villa Manzoni: la Villa, in stile neoclassico, era la residenza paterna di Alessandro Manzoni, luogo simbolo del legame tra lo scrittore e Lecco. È oggi sede museale, parte del SIMUL. "La visita alla villa del Manzoni che conserva alcuni arredi e documenti dell'epoca, è piacevole e d'atmosfera", scrive una visitatrice.

Monte Resegone: con la sua caratteristica cresta è uno dei simboli della città e del territorio. Una delle mete preferite degli escursionisti.

Basilica di San Nicolò: riferimento lecchese per quanto riguarda i luoghi sacri, la chiesa del centro città è la più grande e più densa di storia.

Lago di Sartirana: a Merate, un piccolo lago che offre una mearvigliosa biodiversità, con flora e fauna autoctona degne di una visita interessante.

Pista ciclabile sull'Adda: una lunga ciclovia che abbraccia entrambi i rami, da percorrere a piedi o sulla vostra due ruote.

Rifugio SEL "Azzoni": in una città contornata dalle montagne, il Resegone è la vetta più conosciuta anche per la sua citazione nei "Promessi Sposi". Il Rifugio "Azzoni" si trova lì, ai 1.800 metri (abbondanti) della cima principe.

Traghetto di Leonardo: si tratta di un particolare tipo di traghetto a mano, che prende il nome dal suo presunto inventore, il genio Leonardo da Vinci. Uno dei due esemplari esistenti unisce i moli di Imbersago (Lecco) e Villa d'Adda (Bergamo), all'interno dell'Ecomuseo Adda di Leonardo da Vinci.