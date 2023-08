Proiettato ai Resinelli il film omaggio a Mirella Tenderini

Ai Piani Resinelli un centinaio di spettatori hanno seguito e apprezzato la proiezione del docufilm "Mirella d'arte e di montagna", per la regia di Paola Nessi. Un evento organizzato della comunità montana Lario orientale Valle San Martino, con la collaborazione della Sel e il patrocinio dei comuni di Abbadia, Mandello del Lario, Lecco e Ballabio.

Mirella Tenderini ha fondato la prima agenzia letteraria internazionale del libro d'arte e ha diretto una collana di libri dedicati a viaggi ed esplorazioni. Ha inoltre tradotto in italiano volumi da quattro lingue. Ha scritto numerosi libri, soprattutto biografie di personaggi che come lei hanno dimostrato di avere nel cuore la montagna.

Dal docufilm proiettato l'altra sera nel cuore dei Resinelli esce la narrazione della storia italiana dal secodo dopoguerra in poi, con immagini e ricordi dei bombardamenti di Milano, della famiglia sfollata per fuggire le bombe, degli studi a Londra ma soprattutto dell'amore per l'arrampicata e la montagna.

Tra i prossimi eventi in programma quello di domenica 20 agosto alle ore 16.30 al rifugio Sel Rocca Locatelli, dove Giuseppe Mendicino presenterà il libro "Mario Rigoni Stern. Cento anni di etica civile, letteratura, storia e natura". Domenica 10 settembre, sempre alla stessa stessa ora e sempre al rifugio Sel, Andrea VItali presenterà invece due novità letterarie dell'anno.