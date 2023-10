Un progetto di crowdfunding per fare rinascere gli affreschi nella chiesa di San Giorgio

"Dona nuova luce alla storia" è il monito scelto da Fondazione comunitaria del Lecchese e Fondazione Cariplo, enti preposti al mantenimento e alla valorizzazione di sacri edifici storici della provincia di Lecco. Operazione messa in evidenza ed esternata questa mattina, 18 ottobre, dai referenti delle due istituzioni, Paolo Dell'Oro e Michele Andreoletti, presenti nella chiesa di San Giorgio da qualche tempo sotto la lente di ingrandimento mirata al restauro e al mantenimento degli affreschi in essa contenuti.

Sorta nel XIV secolo e posta sul Sentiero del Viandante nel comune di Mandello ma ecclesiasticamente gestita dalla parrocchia di Sant'Antonio di Crebbio ad Abbadia Lariana, la chiesetta è un vero gioiello del'architettura di epoca altomedievale. Gli affreschi al suo interno coprono gran parte delle pareti oltre al presbitero, sul cui fondo si presenta all'occhio del visitatore una Crocifissione. A sovrastare il tutto i Santi Brigida, Maria e Sant'Agata, Biagio, Bernardino e Michele conservati in questo sacro museo dell'arte nato da mani di autori di pregio.

Se il tempo ha tolto un po' di smalto a queste raffigurazioni che necessitano interventi conservativi, nei mesi scorsi enti, istituzioni e gruppi di privati cittadini non hanno perso tempo a scendere in campo in una gara di solidarietà. Uno slancio che ha ricevuto il plauso di don Fabio Molteni, parroco di Abbadia Larina, del sindaco di Mandello Riccardo Fasoli e dell'assessore alla Cultura Doriana Pachera, presenti a San Giorgio all'incontro con la stampa. Per consentire la raccolta fondi, essenziale per dare avvio agli interventi, la chiesa entra a far parte di un progetto annuale di Fondazione Cariplo, ente che ogni anno individua un progetto meritevole di godere di una campagna di crowdfunding. Il fine è ridare splendore a questo luogo di viandanti e pellegrini in cui la bellezza è per tutti. Un luogo sempre più gettonato da chi percorre il Sentiero del Viandante.

I lavori da effettuare a San Giorgio consistono nel restauro conservativo degli affreschi delle pareti laterali e dell'arco trionfale, l'installazione di un impianto di deumidificazione e di illuminazione esterna, nonché lavori di manutenzione delle mura. "Si è già in possesso delle autorizzazioni della Curia e della Sovraintendenza e l'intenzione è di iniziare i lavori nel 2024" fa sapere l'assessore Pachera. Il restauro degli affreschi, in particolare, sarà realizzato dalla ditta "Illini-Restauro Conservativo" di Sovico (Mb).

Come donare

La raccolta fondi avverrà online attraverso una piattaforma di crowdfunding utilizzando il seguente link. Le donazioni individuali saranno raddoppiate da Fondazione Cariplo fino al raggiungimento della cifra di 100mila euro. Si tratta pertanto di raccogliere 50mila euro; i 50mila restanti verranno messi da Fondazione Cariplo. Sono previsti riconoscimenti ai donatori (tutte le info si trovano accedendo alla piattaforma tramite il link sopra riportato).

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)