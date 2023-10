Il maltempo non consente i lavori: riaperta la Sp62 fra Taceno e Bellano

La Sp62 della Valsassina riaperta per... maltempo. Il tratto compreso tra il pk 26+000 (Ponte di Tartavalle in comune di Taceno) e il pk 29+000 (località Pennaso di Bellano) è tornato infatti percorribile dai mezzi.

La strada era stata chiusa lo scorso 16 ottobre per consentire lo svolgimento in sicurezza delle verifiche e il consolidamento di alcuni tratti di parete rocciosa sovrastante la carreggiata stradale. Le piogge consistenti cadute a partire dalla giornata di giovedì non consentono di proseguire le operazioni sulla parete. Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spiragli di ottimismo, anzi è previsto un peggioramento delle condizioni meteo.

Per questi motivi, essendo già terminate le operazioni di disgaggio, i tecnici della Provincia di Lecco hanno ritenuto opportuno interrompere le ulteriori lavorazioni in programma e provvedere alla conseguente riapertura sin dal primo pomeriggio di giovedì 19 ottobre 2023.