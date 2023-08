Lecco, tra rocce e rifugi: la Porta di Prada e il Rifugio Bietti-Buzzi

Il Rifugio Bietti-Buzzi sorge al centro dell'ampio anfiteatro del Releccio, sul versante Occidentale della Grigna Settentrionale. Il rifugio, di proprietà del Cai Grigne di Mandello del Lario, è famoso per la serie di escursioni che permettono la salita al Grignone.

Il rifugio venne costruito nel 1886 e gli fu dato il nome di Capanna Releccio. Originariamente si trattava di una piccola stalla utilizzata da alcuni Alpinisti come punto di sosta. Successivamente il rifugio venne dedicato a Luigi Bietti, presidente della sezione del CAI di Milano, morto in quegli anni.

Durante il periodo della guerra divenne sede di un distaccamento di partigiani della Cacciatori delle Grigne. Costruito per ospitare gli alpinisti diretti alla vetta della Grigna Settentrionale (il Grignone), lontano dai sentieri che collegano le varie vallate, subisce la furia distruttrice dei nazifascisti nell'ottobre del 1944. Venne poi ricostruito nel 1950 e rinnovato nel 2008 dal CAI Sezione Grigne di Mandello del Lario.

Nel 2002 viene chiuso, perché il CAI di Milano non ha fondi necessari per metterlo a norma. Nel 2006 il rifugio viene acquistato (da Elena Buzzi) dal CAI di Milano e poi donato al CAI di Mandello. Da quell'anno il rifugio sarà denominato "Bietti-Buzzi".

La Grigna settentrionale è una delle montagne lecchesi più famose in assoluto. Molte sono le escursioni che si possono fare: sia verso la vetta, come la salita in cima al Grignone (2.410 m) dalla Valsassina, sia verso i tanti rifugi che ne popolano i versanti. L’uscita di oggi permette di raggiungere la Porta di Prada e il Rifugio Bietti-Buzzi, partendo dall’Alpe Cainallo.

La Porta di Prada

Il monte Porta di Prada (1 653 m s.l.m.) è una delle cime minori del gruppo delle Grigne tra Mandello del Lario e Lierna in provincia di Lecco.

La Porta di Prada è una montagna del Lago di Como caratterizzata da un arco di roccia presso la "Bocchetta di Prada" situato nel massiccio delle Grigne. Si tratta di un geosito di importanza nazionale e rientra all’interno dei 260 e più geositi censiti all’interno della Regione Lombardia.

La sua formazione è dovuta all’erosione da parte degli agenti atmosferici della roccia calcarea facente parte della serie del Calcare di Esino, situato in cima alla Valle di Prada a circa 1700 metri di altitudine e di età triassica (formatosi circa 228- 237 milioni di anni fa). Con un’altezza di 15 metri e un’estensione di 8 metri è uno degli archi naturali più suggestivi d’Italia. Al di sotto dell’arco si trova una croce e alcune targhe in ricordo di alpinisti e altri personaggi locali.