"AllenaMente", il Rotary Club Colli Briantei presenta il nuovo progetto per il territorio

Si è tenuto martedì sera l'incontro con il Governatore del Distretto 2042, Laura Brianza, in visita al Rotary Club Colli Briantei per conoscere i nuovi progetti dedicati al territorio.

Tra le varie iniziative in programma e le attività pianificate per l’anno rotariano 2020/2021 ne spicca una in particolare, si tratta di AllenaMente: un percorso sull'invecchiamento cerebrale e sulle possibilità attuali di training in collaborazione con l’associazione di Barzanò "Evolvo - Mind in Progress".

Dichiara Teresa Ciceri, presidente del Rotary Club Colli Briantei: «Con l'innalzamento dell'età media, sempre più persone si preoccupano di mantenere attivo il proprio livello cognitivo: dagli adulti che vogliono prevenire il decadimento cognitivo, a chi è già affetto da patologie come l'Alzheimer e mira ad un supporto concreto per la gestione della situazione, alle persone che hanno subito un incidente cardiovascolare e che necessitano di stimolazione finalizzata al miglioramento delle funzioni cerebrali. Per questo motivo abbiamo scelto di attivare un progetto concreto rivolto al territorio insieme a Evolvo, associazione nata con l’obiettivo di sostenere il potenziamento cognitivo e lo sviluppo delle abilità mentali in adulti e anziani attraverso la socializzazione e il training cerebrale».

Il Rotary Club Colli Briantei, in collaborazione con l'Associazione, organizzerà una giornata aperta alle istituzioni, ai media e alla cittadinanza in cui neuropsicologi ed esperti di neuroscienze affronteranno tematiche legate alla senilità con focus su come stimolare le funzioni cognitive (concentrazione, memoria, attenzione, logica... ) e i corretti stili di vita per migliorare le performance. Al termine, sarà proposto uno screening cognitivo per la popolazione nel corso del pomeriggio dell'evento.

Prosegue Teresa Ciceri: «Non vediamo l'ora di cominciare, a breve renderemo noti i dettagli e la data dell’evento. Siamo certi che l'iniziativa sarà molto apprezzata dalla comunità. Il nostro obiettivo è quello di divulgare conoscenza e fornire un supporto concreto ai singoli e alle loro famiglie».